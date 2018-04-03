Kuzey ve Güney Koreli şarkıcılar el ele tutuşup 'Arzumuz birleşmek' dedi

Güney Koreli şarkıcıları 2005’ten bu yana ilk kez önceki gün ağırlayan Kuzey Kore’de bugün de ortak konser vardı. K-Pop'un yanı sıra iki ülkenin birleşmesine dair şarkıların da söylendiği konsere lider Kim katılmadı.

NK News'un aktardığına göre başkent Pyongyang’da 12 bin kapasiteli Ryugyong Jong Ju Yong Gymnasium’da yerel saatle 15.00’de Güney Koreli sanatçılar ve Kuzey Koreli Samciyon Orkestrası konser verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un izleyebilmek için programını değiştirdiği grup olarak anılmaya başlanan Red Velvet’ın yanı sıra yine Seohyun, Cho Yong-pil, Lee Sun-hee, Cho Jin-hee, Yoon Do-hyun, Baek Ji-young ve Ali’nin sahneye çıktığı konser 2002’den beri ilk ortak konser olma özelliği taşıyor.

© REUTERS/ Yonhap ‘Hepimiz biriz’ adlı konserde, Güney Kore tarafının sunucusu olarak seçilen Seohyun’un bir Kuzey Kore şarkısı olan ‘Blue Willow Tree’ye söylemesinin en ilgi çeken anlardan biri olduğu aktarıldı.

Red Velvet’ın söylediği 'Red Flavor' şarkısında ise seyircilerin daha az coşkulu olduğu görüldü.

Konserin sonunda da her iki Kore’nni sanatçıları el ele tutuşup ‘Until We Meet Again’ (Bir Daha Görüşene Dek) ve ‘Our Wish is Reunification’ (Arzumuz Birleşmek) şarkılarını söyledi.

Bu arada Kim bugünkü konsere katılmadı.