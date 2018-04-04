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    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in

    Güney Kore liderinden 30 bin kişinin öldüğü olaylar için özür: Bugün hala bu olayın vehametini görmek istemeyenler var

    © REUTERS/ JUNG Yeon-Je
    Asya & Pasifik
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    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 1948-1954 yıllarında ülkenin güneyindeki Jeju Adası'nda 30 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine yol açan şiddet olaylarında devletin rolü nedeniyle özür diledi.

    Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre Moon, olayların 70. yıl dönümünde Jeju'da düzenlenen anma törenine katıldı.

    Moon, törende yaptığı konuşmada, olayın ardındaki gerçekleri aydınlatma ve kurbanların itibarlarını iade etme sözü verdi.

    Törende aralarında sağ kurtulanların da olduğu yaklaşık 15 bin kişilik kalabalığa hitap eden Moon, "Devlet başkanı olarak bir kez daha devlet şiddetinin yol açtığı tüm acılar için özür diliyor, bu acıları dindirmek ve kurbanların anısını yaşatmak için her türlü çabayı göstereceğimize söz veriyorum" dedi.

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in- Seks köleleri
    © AP Photo/
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    Moon, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün burada Jeju katliamını tanıma konusundaki taahhüdümüzü yineliyoruz. Olayın perde arkasındaki gerçekleri aydınlatma ve kurbanların itibarlarını iade etme konusundaki çabalarımızdan hiçbir suretle geri durmayacağız. Bugün hala bu olayın vehametini görmek istemeyenler var. Ulus olarak modern tarihimizin bu karanlık sayfasıyla doğrudan yüzleşme cesaretini göstermeliyiz. Kore Cumhuriyeti, maalesef hala eski ideolojilerin yarattığı düşmanlık ve nefret dilinin etkisinde. Kendimizi bu ideolojik çerçevelerden kurtarmalıyız. Barış ve birlikte yaşam kültürü ancak hakikatin ışında yaratılabilir, ideolojilerin değil."

    Moon, Jeju kurbanlarının itibarlarını iade etmenin ülkenin barış, uzlaşma, birlikte yaşanma ve insan hakları yolunda ilerlemesinin mihenk taşı olduğunu vurguladı.

    Jeju'daki olaylar, Kore'nin Japon sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandığı 1945 yılından sonra içine düştüğü ideolojik bölünmenin yarattığı çatışmalardan biriydi. O yıllarda Kore Yarımadası'nın kuzeyinde komünist yönetim, güneyinde ise Birleşmiş Milletler Kore Geçici Komisyonu (UNTCOK) gözetimindeki hükümet hakim durumdaydı. Güney Kore hükümeti 10 Mayıs 1948'de güney vilayetlerinde ve Jeju Adası'nda yapılacak ve ülke genelinde geçerli olacak genel seçimler için harekete geçmişti.

    Seçimlerin ülkedeki mevcut bölünmeyi daha da artıracağını düşünen komünist Güney Kore İşçi Partisi seçimlere karşı çıkıyordu. Seçimleri engellemek isteyen parti mensuplarının polis karakollarına ve sağcı gençlik gruplarına saldırılar düzenlemesiyle çatışmalar başladı. Güney Kore yönetimi, Amerikan askerlerinin yardımıyla adaya müdahale etti. Hükümet güçleri, muhalif gruplara müdahalesinde sivillere yönelik yargısız infazlarda bulundu. Bu katliamlar ve çatışmalar nedeniyle ada nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun oluşturan 30 bine yakın kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 bin kişi de Japonya'ya sığınmak zorunda kaldı.

    Güney Kore, olayın anılmasını yıllarca yasaklandı. 2006'da dönemin hükümeti, ilk kez devletin rolünü kabul etti ve resmi özür diledi.

    Etiketler:
    Moon Jae-in, Jeju Adası, Güney Kore
    Topluluk kurallarıTartışma
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