‘Azerbaycan ve Gürcistan için Türkiye’den eğitim almak çok yararlı’

Sputnik Azerbaycan’a konuşan askeri uzman Üzeyir Cafarov, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın geçen cumartesi imzaladığı işbirliği memorandumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu formatın her 3 ülke için de geleceğe dönük önem arz ettiğini söyleyen Cafarov, sözlerine şöyle devam etti: “Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasındaki işbirliği son yıllarda büyük önem kazandı. İşbirliğimizi teorik düzlemde bırakmayıp, pratik zemine de taşıyoruz, askeri alanda ortak tatbikatlar düzenledik ve düzenliyoruz. Azerbaycan ve Gürcistan için, NATO’nun öncü askeri güçlerinden biri olan Türk askerlerden eğitim görmek büyük bir onur. Taraflar bir kez daha söz konusu işbirliğinin ileride de devam edeceğini ve daha da genişletileceğini bir kez daha teyit etti. Bu üç taraflı işbirliği, silahlı kuvvetlerimizi uluslararası terörizmle, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığıyla ortak mücadele için hazırlamaya yönelik.”

'İŞBİRLİĞİMİZ SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN MUHAREBE KABİLİYETİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK'

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliğinin sadece kara kuvvetlerini geliştirmekte kalmayıp deniz ve hava kuvvetleri arasındaki işbirliğini de kapsayacağını belirten Cafarov, “İşbirliğimiz herhangi birine karşı değil, sadece ve sadece silahlı kuvvetlerimizin muharebe kabiliyetini arttırmaya yönelik. Bu işbirliği her ülkeye yarar sağlıyor. Türk uzmanlar da Gürcü ve Azeri silahlı kuvvetlerinin olumlu yanlarından faydalanıyor. Belirli bir zaman içerisinde kesin sonuçlar getiren, karşılıklı yarara dayalı bir işbirliği var ve bu işbirliği her geçen yıl daha da gelişiyor” ifadelerini kullandı.