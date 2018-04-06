Başbakan Yıldırım Moğolistan'da

Başbakan Yıldırım, Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa tarafından resmi törenle karşılandı.

Cengiz Han Meydanı'nda bulunan Devlet Sarayı'ndaki tören, Yıldırım ve Ukhnaa'nın yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Başbakan Yıldırım, daha sonra atlı birliklerin de yer aldığı askeri tören mangasını selamladı.

Üç gün sürecek Moğolistan ve Afganistan resmi ziyaretleri için @TC_Basbakan’ımız Sn. Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcımız Sn. @Hakan_cavusoglu ve TİKA Başkanı @serdar_cam’ın da aralarında bulunduğu heyet #Moğolistan’ın başkenti #Ulanbator’da pic.twitter.com/1oYXOPKpwa — TİKA (@Tika_Turkey) April 6, 2018

​Tokalaşarak basın mensuplarına poz veren Yıldırım ve Ukhnaa, şeref defterinin imzalanmasının ardından baş başa görüşmeye geçti.

'MOĞOLİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİK HACİM ÇOK KÜÇÜK'

Yıldırım ile Moğolistan Başbakanı Khurelsukh Ukhnaa daha sonra Devlet Sarayı'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "Son 15 yıl içinde milli gelirimizi 230 milyar dolardan 860 milyar dolara çıkardık. Satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisine sahibiz. Yıllık ihracatımız 160 milyar dolar civarında. Toplam dış ticaretimiz 400 milyar doların üzerinde. Avrupa'da da 6. büyük ekonomiyiz. Türkiye'nin potansiyelini dikkate aldığınızda Moğolistan ve Türkiye arasındaki ekonomik hacim çok mütevazı, çok küçük. 30 milyon dolar hiçbir şey değil. Bunun kısa vadede 300 milyon dolar olması işten bile değil. Bunları konuşacağız."

Heyetler arası görüşme basına kapalı devam etti.