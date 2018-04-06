Yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulunan eski Güney Kore lideri Park'ın cezası belli oldu

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu ve 24 yıl hapse mahkum edildi.

Güney Kore'de geçen yıl patlak veren ve ülkenin ilk kadın lideri Park Geun-hye'yi koltuğundan indiren siyasi krizin hukuki sonuçları belli oldu. Görevinden azledilen ilk seçilmiş devlet başkanı olan 66 yaşındaki Park, kendisine yöneltilen görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk gibi 18 suçun 16'sından suçlu ve kısmi olarak suçlu bulundu.

Park Geun-hye — from conservative icon to dethroned president https://t.co/nKMkF44Jn5 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 6 Nisan 2018

Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim Kim Se-yoon, savcıların 30 yıl hapsini istediği Park hakkında "Başkan kendisine vatandaşlar tarafından verilen gücü kötüye kullandı" dedi ve ülkenin gelecek liderlerine net bir mesaj göndermek adına sert bir cezanın gerekli olduğunu söyledi.

Hakim Kim, Park'ın yakın arkadaşı Choi Soon-sil'le birlikte en az 23 milyon won (21.7 milyon dolar) değerinde rüşvet aldığını veya talep ettiğini söyledi.

Judge Kim Se-yoon is going through the case against disgraced former president Park Geun-hye: he notes she personally met with heads of big businesses and directly ordered her aide to set up slush funds pic.twitter.com/PhjyP8LtPi — Anna Fifield (@annafifield) 6 Nisan 2018

Tamamı canlı yayınlanan ve 1 saat süren karar duruşmasında Park 24 yıl hapis ve 18 milyar won para cezasına mahkum edildi. Böylece ülkede ilk kez, ilgili yasanın geçen yıl kabul edilmesinin ardından, bir mahkeme kararı canlı yayında okumuş oldu.

#UPDATE South Korea's ex-president Park is jailed for 24 years for corruption in a dramatic fall from grace for the country's first woman leader https://t.co/n1ENAtyu1r pic.twitter.com/omdcfHoC3v — AFP news agency (@AFP) 6 Nisan 2018

Öte yandan Park 'siyasi intikam' kurbanı olduğunu söyleyerek duruşmaya katılmayı reddetti. Park'ın kararı temyize götürmesi bekleniyor.

Police outside the Seoul court where supporters of former President Park Geun-hye are rallying as judge hands down a 24-year jail sentence for the impeached President. pic.twitter.com/N1ujDt3TG0 — LIM Yun Suk (@yunsukCNA) 6 Nisan 2018

Skandal, yakın dostu Choi'nin, resmi görevi bulunmamasına rağmen devlet işlerine müdahil olduğunun, Park ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesi, 10 Mart 2017'de Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine hükmetmişti.

Geçmişte Rus Çarına siyasi meselelerde fikir veren ve doğa üstü güçlere sahip olduğuna inanılan Grigoriy Rasputin'e benzetilen Choi ünlü bir dini grubun liderinin kızı. Choi de şubatta suistimal ve suç işlemek için baskı yapmaktan 20 yıl hapis ve 18 milyar won (16.6 milyon dolar) para cezasına mahkum edilmişti.