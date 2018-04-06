Kırgızistan Devlet Başkanı Ceenbekov, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Daniyar Sıdıkov, Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un, 9-10 Nisan’da Türkiye’ye iş ziyaretinde bulunacağını söyledi. Ceenbekov’un, Ekim 2017’de göreve gelmesinden beri yapacağı ilk yurt dışı ziyareti olacak bu ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmesi planlanıyor.

Gazetecilere konuşan Sıdıkov, Kırgızistan'ın 5. Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov'un 9-10 Nisan'da ilk yurt dışı ziyaretini yapacağını, bu ziyaretin Türkiye'ye olacağını söyledi.

Sıdıkov "Ziyaretin en önemli amacı siyasi diyalog kurmak ve Kırgızistan-Türkiye ilişkileri konusunda fikir paylaşımı yapmak, ticari-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliğinin gelişimine ivme kazandırmak" dedi.

Sıdıkov, Ceenbekov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la görüşmesinin planlandığını söyledi.

Sıdıkov, ziyaret kapsamında Ankara'da teknik, tarım ve yatırım alanlarında hükümetlerarası işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının planlandığını da ekledi.