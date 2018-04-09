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    Japon ordusundan 'Amfibi Hızlı Konuşlanma Birliği'ne (ARDB) mensup bir asker

    2. Dünya Savaşı sonrası bir ilk: Japonya deniz piyadesi birliğini faaliyete geçirdi

    © REUTERS/ Issei Kato
    Asya & Pasifik
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    Japonya 2. Dünya Savaşı sonrası ilk kez bir deniz piyadesi birliğini faaliyete geçirdi. Kyushu adasındaki tatbikata 1500 deniz piyadesi katıldı. Çin Dışişleri Japon ordusunun hareketlerini yakından takip ettiklerini açıkladı.

    Cumartesi günü Japon ordusundan 'Amfibi Hızlı Konuşlanma Birliği'ne (ARDB) mensup 1500 asker Kyushu adasındaki Sasebo bölgesinde bulunan askeri üste yapılan törenle faaliyete geçirdi. Japonya böylece 2. Dünya Savaşı sonrasında ilk kez bir deniz piyadesi birliğini aktifleştirmiş oldu.

    Japon askerler ülkede konuşlu bazı ABD deniz piyadeleriyle birlikte ortak tatbikat yaptı. Tatbikatta adanın yabancı güçlerin elinden kurtarılması canlandırıldı.

    'ADALARIMIZIN SAVUNULMASI KRİTİK BİR GÖREV HALİNE GELDİ'

    Japonya Parlamentosu’nun üst kanadının silahlı kuvvetlerin yurt dışında savaşa katılmasına onay veren tartışmalı yasayı onayladığı oturumda vekiller birbirine girdi.
    © REUTERS/ Toru Hanai
    Japonya pasifist anayasayla vedalaştı
    Japonya Savunma Bakanı Yardımcısı Tomohiro Yamamoto "Japonya'yı çevreleyen, giderek artan zorlu savunma ve güvenlik durumu göz önüne alındığında, adalarımızın savunulması kritik bir görev haline geldi" dedi.

    Tatbikat sırasında Mainichi gazetesine konuşan bir diğer üst düzey savunma bakanlığı yetkilisi de "Amfibi Hızlı Konuşlanma Birliği, uluslararası topluma adalarımızı savumadaki katı kararlılığımızı gösterecek" ifadelerini kullandı.

    ARDB biriminin öncelikli olarak güneybatıdaki adaları savunacağı belirtilirken, birlikteki asker sayısının 3.000'e çıkartılması bekleniyor.

    Son adım, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini caydırma amacıyla Japonya'nın ordusunu güçlendirme girişimlerinin son halkası olarak algılandı.

    ABE, PASİFİST ANAYASAYA TAMAMEN VEDA ETMEYİ İSTİYOR

    Japon askerlerinin ilk grubu Güney Sudan'ın başkenti Juba'daki havalimanında
    © AFP 2018/ SAMIR BOL
    2. Dünya Savaşı'nın ardından Japon askerler ilk kez ülke dışında muharip görevde
    2. Dünya Savaşı'nın ardından Japonya'nın benimsediği pasifist anayasa ile ordunun meşru müdafaa dışında 'uluslararası anlaşmazlıkları tehdit ya da güç yoluyla çözmesi' yasaklanmıştı. Silahlı kuvvetlerin adı da 'Japonya Öz Savunma Kuvvetleri' adını almıştı.

    Ancak bu pasifist tutum Başbakan Şinzo Abe iktidarında değişmeye başlamıştı. Temmuz 2014'te ülkenin pasifist anayasasının 'yeniden yorumlanmasına' olanak veren bir kararı kabul eden Abe hükümeti silahlı kuvvetlerin yurt dışında savaşa katılmasına onay veren tartışmalı yasayı kabul ettirmişti. Bunun ardından Japonya, Güney Sudan'a muharip görevlere katılma yetkisi olan askerlerini göndermişti.

    Abe geçen mayısta yaptığı bir açıklamada da 2020 itibariyle yeni bir anayasa istediğini ifade etmiş ve "2020'yi, yeniden doğan Japonya'nın yeni bir başlangıç yapacağı yıl yapmayı güçlü şekilde istiyorum" demişti.

    ÇİN DIŞİŞLERİ: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

    Japonya'nın ordusunu canlandırması bu ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndaki eylemleri nedeniyle özellikle Çin ve Güney Kore tarafından tepkiyle karşılanıyor.

    Japonya ve Çin arasında ayrıca Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı adalar konusunda da anlaşmazlıklar bulunuyor. Çin, 'Diaoyu' olarak adlandırdığı adaların kendisine ait olduğunu iddia ederken, Japonya  'Senkaku' olarak adlandırdığı adaların kontrolünü elinde tutuyor. Bölgede ABD ve Japonya'nın ortak askeri faaliyetleri de Çin'in sert tepkisini çekiyor. 

    Pazar günü Çin'in Global Times gazetesindeki makalede de Asya ülkelerinin Japonya'daki 'militarizm canlanmasını' izlemesigerektiği yorumu yapıldı. Çin Dışişleri Sözcüsü Geng Şuang da bugün yaptığı açıklamada 'tarihsel nedenlerle' Japon ordusunun eylemlerinin Asyalı komşularında yakından takip edildiğini ifade etti.

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    Etiketler:
    Pasifizm, Militarizm, Ordu, Asker, Geng Şuang, Tomohiro Yamamoto, Şinzo Abe, Çin, Japonya
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