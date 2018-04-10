Kuzey Kore lideri Kim ilk kez resmi olarak Washington-Pyongyang görüşmelerinden bahsetti

ABD Başkanı Donald Trump ile mayıs ayında bir araya gelmesi beklenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez ABD ile diyalogdan resmi olarak bahsetti.

© AP Photo/ Mark Schiefelbein Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Çin, Azerbaycan ve Rusya'yı ziyaret edecek

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim, Kore İşçi Partisi'nin Politbürosu'ndan yetkililerle pazartesi günü ilk kez 'Kuzey Kore-ABD diyaloğunu' ele aldı.

Kim'in yetkililerle 'Kuzey Kore ve ABD arasındaki diyalog beklentisini ele aldığı ve partinin karar vereceği stratejik ve taktik konularını izah ettiği' belirtildi.

KCNA, Kim'in 'Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumdaki gelişmeler' konusunda bir rapor sunduğunu, bunun arasında bu ay Güney Kore ile yapılması planlanan diğer zirvenin de bulunduğunu işaret etti.

© REUTERS/ KCNA Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nden yetkililerle görüştü

ABD Başkanı Trump geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile zirvede bir araya gelmeyi ve 'nükleer silahların yok edilmesini' görüşmeyi kabul etmişti.

Ancak olası Kim-Trump zirvesi konusunda net tarih ve mekan belli olmamıştı. Trump, Kim ile mayıs sonu ya da haziran başında buluşabileceğini belirtmişti.

Kuzey Kore, Güney Koreli yetkililerin Trump'a ilettiği belirtilen davet konusunda haftalarca sessiz kalmıştı. Eğer zirve gerçekleşirse ilk kez görevdeki bir ABD Başkanı bir Kuzey Kore lideriyle buluşacak.

Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ise 27 Nisan'da yapılacak zirvede bir araya gelecek.