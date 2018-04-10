Kuzey Kore lideri Kim ilk kez resmi olarak Washington-Pyongyang görüşmelerinden bahsetti

Kim'in yetkililerle 'Kuzey Kore ve ABD arasındaki diyalog beklentisini ele aldığı ve partinin karar vereceği stratejik ve taktik konularını izah ettiği' belirtildi.
KCNA, Kim'in 'Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumdaki gelişmeler' konusunda bir rapor sunduğunu, bunun arasında bu ay Güney Kore ile yapılması planlanan diğer zirvenin de bulunduğunu işaret etti.
ABD Başkanı Trump geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile zirvede bir araya gelmeyi ve 'nükleer silahların yok edilmesini' görüşmeyi kabul etmişti.
Ancak olası Kim-Trump zirvesi konusunda net tarih ve mekan belli olmamıştı. Trump, Kim ile mayıs sonu ya da haziran başında buluşabileceğini belirtmişti.
Kuzey Kore, Güney Koreli yetkililerin Trump'a ilettiği belirtilen davet konusunda haftalarca sessiz kalmıştı. Eğer zirve gerçekleşirse ilk kez görevdeki bir ABD Başkanı bir Kuzey Kore lideriyle buluşacak.
Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ise 27 Nisan'da yapılacak zirvede bir araya gelecek.
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