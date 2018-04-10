Tacikistan, Türkiye’nin yakaladığı iki kişinin iadesini istedi

Tacikistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Umarjoni Emomali, ülkesinin Türkiye'den daha önce İstanbul’da gözaltına alınan ve Tacikistan’da yasaklı muhalif Grup 24 hareketinin üyesi olduğu belirtilen Suhrob Zafar (Suhrob Turayev) ve Nasim Şaripov’un iadesini talep ettiğini söyledi.

Youtube / CATV NEWS Tacik yetkililer: IŞİD bağlantılı örgütle ilgili Rusya ve Türkiye ile iş birliği içindeyiz

Rus basınına konuşan Emomali, ülkesinin Türkiye'den İstanbul’da yakalanan muhalif Grup 24 hareketi üyesi Suhrob Zafar (Suhrob Turayev) ve Nasim Şaripov’un sınır dışı ederek Tacikistan’a göndermesini istediğini belirtti.

Emomali “Türk tarafına gerekli talep ve belgeleri ilettik. Sınır dışı edilmelerine yönelik görüşmeler sürüyor. Bu kişiler Tacikistan tarafından uluslararası arananlar listesine eklenmişti” dedi.

‘TÜRKİYE İLE TERÖRLE MÜCADELEDE YAKINDAN İŞ BİRLİĞİMİZ VAR’

Emomali “Türk meslektaşlarımızla aşırıcılık ve terörle mücadelede yakından bir iş birliğimiz var. Türk tarafı birçok kez suçluların yakalanıp iade edilmesinde güvenlik güçlerimizle işbirliği yaptı” ifadelerini kullandı.