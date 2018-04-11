Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Azerbaycanlılar, cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 8 aday arasından, bundan sonraki 7 yılda ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor. Ülkeyi 15 yıldır yöneten Aliyev'in seçimi kazanacağı tahmin ediliyor.

© AFP 2018/ ANDREJ ISAKOVIC Müsavat Partisi’nden Azerbaycan’daki başkanlık seçimlerine katılmama kararı

Azerbaycan'da oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı seçimi için yurtiçi ve yurtdışında 5641 sandık kuruldu.

Son verilere göre ülkede 5 milyon 309 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurtdışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanabilecekler.

Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58.175 yerli gözlemci izliyor. Ülke basınının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçimde, Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, Bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov yarışıyor.

Ülkeyi 15 yıldır yöneten 56 yaşındaki Aliyev'in seçimi kazanacağı tahmin ediliyor.

© REUTERS/ AZERTAC/Vugar Amrullayev Cumhurbaşkanı Aliyev cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu Bakü'de kullandı

MUHALEFET BOYKOT EDİYOR

Başlıca muhalefet partileri ise demokratik seçimlerin gerçekleşmesi için şartların karşılanmadığını savunarak seçimleri boykot ediyor.

Muhalefet, Aliyev'in cumhurbaşkanlığı seçimini planlanandan 6 ay öne çekerek muhalefetin yeterince kampanya yapamamasını ve seçim güvenliği için gerekli hazırlıkları gerçekleştirememesini amaçladığını iddia etti.

Muhalefetteki Cumhuriyetçi Alternatif Hareket'in yöneticilerinden Natig Ceferli "Azerbaycan'da önceki tüm seçimlerin üzerinde oynandı ve seçim kanunu ihlal edildi. Bu seçimler de istisna değil" dedi.

Muhalefet liderleri seçimde aday olan diğer isimlerin yetkililerce seçildiğini iddia ediyor. Halk Cephesi partisinin lideri Ali Kerimli de "Sadece Aliyev'in uygun bulduğu adayların seçime katılmasına izin verildi" ifadelerini kullandı. 2009 yılında yapılan tartışmalı bir referandumda cumhurbaşkanlığı görevinin iki görev dönemi ile sınırlandırılması düzenlemesi kaldırılmış, böylece Aliyev'in sınırsız iktidarda kalmasının önü açılmıştı. 2016'da da cumhurbanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla yükseltilmişti.