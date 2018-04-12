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    Yeni Zelanda

    Sermaye şaşkın: Yeşil bir gelecek için artık petrol ve gaz arama izni vermeyecekler

    © AP Photo/ Graeme Murray
    Asya & Pasifik
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    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, hükümetin ülkede temiz, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için yeni petrol ve gaz aramalarına izin vermeme kararı aldığını bildirdi. Karar, çevreciler tarafından zafer olarak görülürken petrol araştırma derneği de 'şaşkın olduğunu' açıkladı.

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    © REUTERS/ Charlie Saceda
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    Hükümetin aldığı kararları başbakanlığın resmi internet sayfasından yazılı bir açıklama ile duyuran Ardern, mevcut izinler dışında açık denizlerde başka bir petrol ve gaz arama izni verilmeyeceğini belirtti.

    Koalisyon hükümetinin Yeni Zelanda'da temiz, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım attığını vurgulayan Ardern, "Yeni Zelanda için doğru dengeye odaklanıyoruz, var olan sektöre sahip çıkıyoruz ve gelecek nesilleri de iklim değişikliğinden koruyoruz" ifadesini kullandı.

    PETROL ARAŞTIRMA DERNEĞİ: SANAYİMİZİN NASIL ÇALIŞTIĞINI YANLIŞ ANLADILAR

    Hükümetin aldığı karar, çevreciler tarafından zafer olarak değerlendirilirken Yeni Zelanda Petrol Araştırma ve Üretim Derneği (PEPANZ) 'şaşırtıcı' olarak niteledi.

    PEPANZ CEO'su Cameron Madgwick, Sabah Raporu programına yaptığı açıklamada, hükümetin kararı almadan önce sektörle istişarede bulunması gerektiğini kaydetti.

    Madgwick, "Hükümetimiz, sanayimizin nasıl çalıştığını tamamen yanlış algıladığını gösteriyor" dedi.

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    © Flickr/ Paul Lowry
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    Yeni yasaların sektör üzerinde önemli etki yapacağını dile getiren Madgwick, daha pahalıya mal olacağını belirttiği diğer yakıt türlerinin gelecekte enerji güvenliği sorunu oluşturacağını öne sürdü.

    MEVCUT İZİNLER GEÇERLİ

    Hükümetin aldığı kararın mevcut arama ve madencilik izinlerini kapsamadığına dikkati çeken Enerji ve Kaynaklar Bakanı Megan Woods da "Şu anda aktif olan 31 petrol ve gaz arama izni var, bunların 22'si açık denizde. Mevcut arama ve madencilik haklarını koruyoruz. Mevcut izin sahipleri ile yapılan tüm anlaşmalar geçerliliğini koruduğu için şu anda devam eden işler bundan etkilenmeyecektir" diye konuştu.

    Bakan Woods, İşçi Partisi, Önce Yeni Zelanda ve Yeşiller Partisi'nden oluşan üçlü koalisyon hükümetinin kararının 'iklim değişikliğiyle mücadele' programının bir parçası olduğunu ifade etti.

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    Etiketler:
    Yeni Zelanda Petrol Araştırma ve Üretim Derneği (PEPANZ), Cameron Madgwic, Jacinda Ardern, Yeni Zelanda
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