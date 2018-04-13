ŞİÖ gözlemcileri: Azerbaycan’daki seçimler şeffaf ve demokratikti

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) gözlemcileri, Azerbaycan’da dün yapılan başkanlık seçiminin şeffaf ve demokratik olduğunu açıkladı.

© REUTERS / Vugar Amrullayev Azerbaycan'da seçimleri ilk sonuçlara göre İlham Aliyev kazandı

Azerbaycan’da dün gerçekleşen erken başkanlık seçimini değerlendiren ŞİÖ gözlemcilerinin yaptıkları yazılı açıklamada, “Örgüt, geçen seçimlerin meşru, şeffaf, güvenilir ve demokratik olduğunu kabul ediyor” ifadelerine yer verildi.

Seçimler sırasında yasa ihlallerinin saptanmadığını belirten gözlemciler, seçim sürecinin ülke yasalarına ve uluslararası yükümlülüklere uygun olduğunu vurguladı.

ŞİÖ’nün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından ilk kez başkanlık seçimlerine davet edildiği belirtilen açıklamada, “Örgüt, kitlesel özelliği bulunmayan ve seçimlerin sonuçlarını etkilemeyen bazı münferit teknik ihlallere rastladı” dendi.

Azerbaycan'da dün yapılan ve 8 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçiminin büyük oranda kesinleşen sonuçlarına göre oyların yüzde 86’sını alan İlham Aliyev, dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. Seçmen katılım oranıysa yüzde 74.51 olarak açıklandı.