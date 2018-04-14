Çin: Suriye krizinden tek gerçekçi çıkış yolu siyasi çözüm

'DAİMA ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ KULLANIMINA KARŞI ÇIKIYORUZ'
Söz konusu askeri operasyonunun bu yönüyle uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini ihlal ettiğini ve Suriye konusunun çözümüne yeni karmaşık faktörler ekleyeceğini savunun Sözcü Hua, "BM Güvenlik Konseyi'nin ilke ve normları bertaraf edilerek yapılan her tek taraflı askeri eylem BM'nin ilkelerine ve normlarına karşıdır, uluslararası hukuku ihlal eder. Biz daima uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıkıyoruz ve her ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz" ifadelerini kullandı.
'TÜM TARAFLARI KONUYU DİYALOG YOLUYLA ÇÖZMELERİ KONUSUNDA UYARIYORUZ'
Sözcü, "Çin, Suriye krizinden tek gerçekçi çıkış yolunun siyasi çözüm olduğuna inanıyor. Çin tüm tarafları uluslararası hukukun çerçevesine dönme ve konuyu diyalog ile çözmeleri konusunda uyarıyor" dedi.
Suriye meselesinin çözümünde uluslararası toplumun ilgili taraflarının Birleşmiş Milletler öncülüğünde ortak hareket etmesi gerektiğine işaret eden Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua, Suriye'deki Çin vatandaşlarının durumu hakkında da Suriye'deki diplomatik temsilcilikleri ile yakın iletişim içinde olduklarını duyurdu.
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