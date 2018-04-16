Ermenistan’da Sarkisyan karşıtları Erivan’ın merkezi caddelerini kapattı

Ermenistan’da eski devlet başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular başkent Erivan’ın merkezindeki çok sayıda cadde ve kavşağı kapattı.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky Ermenistan'da Sarkisyan resmen Başbakan adayı oldu

Eski Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) tarafından Başbakan görevine resmen aday gösterildi. Bu adıma karşı çıkan çok sayıda protestocu, Erivan'daki cadde ve kavşakları kapattı.

​Muhalif ‘Sivil Sözleşme' partisinin lideri ve Ermeni milletvekili Nikola Paşinyan "Sivil itaatsizlik eylemine başladık. Tüm yurttaşlarımızı arabaların altına yatıp kentteki cadde ve sokakları kapatmaya, metronun çalışmasını engellemeye çağırıyorum. Sarkisyan'ın başbakan olmasına karşı çıkan herkes Bagramyan Caddesi'nde toplanmalı" dedi.

Peaceful mass civil disobedience growing in #Yerevan with students & workers joining each other. #protests #armenia Photo: Roubina Margossian pic.twitter.com/9vesBIT0RS — EVN Report (@evn_report) April 16, 2018

​Paşinyan, benzer bir eylemin Gümrü kentinde de gerçekleştiğini, protestocuların bazı merkezi caddeleri kapattığını ifade etti.