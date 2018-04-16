Ermenistan’da Sarkisyan karşıtları Erivan’ın merkezi caddelerini kapattı

Big protests in Yerevan, protesters blocking streets with trash bins and benches https://t.co/RGJs64bNfS pic.twitter.com/4K8G6brPfb via @Hetq_Trace #Armenia— Liveuamap (@Liveuamap) April 16, 2018
Muhalif ‘Sivil Sözleşme' partisinin lideri ve Ermeni milletvekili Nikola Paşinyan "Sivil itaatsizlik eylemine başladık. Tüm yurttaşlarımızı arabaların altına yatıp kentteki cadde ve sokakları kapatmaya, metronun çalışmasını engellemeye çağırıyorum. Sarkisyan'ın başbakan olmasına karşı çıkan herkes Bagramyan Caddesi'nde toplanmalı" dedi.
Peaceful mass civil disobedience growing in #Yerevan with students & workers joining each other. #protests #armenia Photo: Roubina Margossian pic.twitter.com/9vesBIT0RS— EVN Report (@evn_report) April 16, 2018
Paşinyan, benzer bir eylemin Gümrü kentinde de gerçekleştiğini, protestocuların bazı merkezi caddeleri kapattığını ifade etti.
Demonstrators place a bench on a busy avenue in Armenia's capital of #Yerevan to block traffic. Their message reads #RejectSerzh— CivilNet.AM (@CivilNetTV) April 16, 2018
Protests against #Armenia's former President Serzh Sargsyan continue as citizens demand that he not retake power as the country's next Prime Minister pic.twitter.com/Qgq1yDo0wP
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