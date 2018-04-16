Japonya'da yılın ilk mangoları açık artırmayla satıldı

Yılın fiyat şampiyonu mangolar, Kyushu bölgesinin en büyük kenti Fukuoka'da satışa sunulacak. Her biri en az 350 gram gelen, parlak kırmızı mangolar, çifter çifter beyaz kutulara yerleştirilerek satılıyor.
A pair of premium #mangoes fetches 400,000 yen ($3,725) at the season's 1st #auction in #Japan.https://t.co/X8A0aytGYa— Kyodo News — English (@kyodo_english) April 16, 2018
Miyazaki mangoları, yüksek şeker içeriğiyle tanınıyor.
Miyazaki Vali Yardımcısı Yukitoshi Gunji, bölgenin sembollerinden biri haline gelen mangoların dünya çapında tanıtımı için çaba harcamaya devam edeceklerini söyledi.
Gunji, "Mangolarımız, 2 yıl önce Ise-Şima'daki G7 Zirvesi'nde de menüye girerek dünya liderlerinin beğenisine sunuldu" dedi.
Mango hasadının, mayıs ortası ile haziran arasında en yüksek seviyeye ulaşmasını bekleniyor.
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