Hindistanlı eyalet başbakanı: Hindistan, interneti asırlardır kullanıyor

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Tripura eyaletinin yöneticisi Biplab Deb, internet ve uydu teknolojisinin binlerce yıl önce antik Hindistanlılar tarafından icat edidiğini öne sürdü. Yöneticinin sözleri özellikle sosyal medyada alay konusu oldu.

Hindistan'da iktidardaki milliyetçi 'Hindistan Halk Partisi' (BJP) hükümetinden Tripura eyaletinin yöneticisi Biplab Deb, internet ve uydu teknolojisinin binlerce yıl önce eski Hindistan'da icat edildiğini savundu.

İddiasının kanıtlarını Sanskritçe yazılmış en önemli iki destandan biri olan Mahabbarata'ya dayandıran Deb, destandaki 'Kurukşetra Savaşı'nın' bu teknolojilerin varlığını kanıtladığını öne sürdü.

'HİNDİSTAN İNTERNETİ ÇAĞLARDIR KULLANIYOR'

Economic Times'ın haberine göre, açık bir etkinlikte konuşan eyalet başbakanı Deb "Avrupalılar ve Amerikalılar bunların kendilerinin olduğunu iddia edebilir ancak aslında bu bizim teknolojimiz. Hindistan interneti asırlardır kullanıyor. Mahabbarata'da Sanjaya (destandaki karakterleden biri) kördü ancak buna rağmen savaş alanında neler olup bittiğini Dhritarashtra'ya (Kurukşetra Savaşı döneminde Hastinapur'un Kralı) anlattı. Bu internet ve teknoloji sayesindeydi. O dönem ayrıca uydular da vardı" ifadelerini kullandı.

In Mahabharata, Tripura Chief Minister finds proof of internet, satellite communication



Read here: https://t.co/1ZYXqSqhtr pic.twitter.com/T0sqLofkMR — NDTV (@ndtv) April 17, 2018

​'BUGÜNÜN SORUNLARINI ÇÖZMEK YERİNE HAYALİ BİR GEÇMİŞİ ROMANTİZE ETMEKLE MEŞGULLER'

Hindistanlı bakanın açıklamaları özellikle sosyal medyada alay konusu oldu.

Twitter kullanıcıları Başbakan Narendra Modi dahil BJP hükümetinden birçok ismin benzer iddialarda bulunduğunu hatırlatarak bunun 'tehlikeli bir eğilim' olduğu yorumunu yaptı.

Rupa Subramnaya adlı Twitter kullanıcısı "BJP kesimlerindeki anti-entelektüellik ve gericilik hayret ettiriyor ve endişelendiriyor. Bugünün sorunlarını çözmek yerine hiç varolmamış hayali bir geçmişi romantize etmekle meşguller. Üzücü ve utandırıcı" diye yazdı

The anti-intellectualism and regressive streak from sections of the BJP continues to astound and worry. Rather than solve today’s problems they’re busy romanticizing a fictional past that never existed. Pathetic and embarrassing. https://t.co/QqTxXZFL9F — Rupa Subramanya (@rupasubramanya) April 18, 2018

​Audrey Truschke adlı Twitter kullancısı da bakanın açıklamasını alaya alarak "Bu açıklama bazı soruları ortaya çıkarıyor. Neden Abhimanyu, Chakravyuha'dan nasıl kaçacağını Quora'ya sormadı. Neden Siri (Apple'ın akıllı kişisel asistanı) bunu yapabilecekken Sanjay Kurukşetra Savaşı'nı anlattı? Ayrıca Krişna, Bhagavad- Gita'yı Facebook Live'da canlı yayımlayabilirdi" diye yazdı.

This raises a few questions. Why didn't Abhimanyu ask Quora how to escape the Chakravyuha? Why did Sanjay narrate the Kurukshetra War when Siri could have done it? Also, Krishna really should have streamed the Bhagavad-Gita on Facebook Live. https://t.co/vrauX1UIpZ #Mahabharata — Audrey Truschke (@AudreyTruschke) April 17, 2018

Bazı kullanıcılar da yayımladıkları komik videolar ve fotoğraflarla bakanın açıklamasıyla dalga geçti.

Tripura CM Biplab Deb is correct, satellite, Internet, laptops did exist during Mahabarta era, here is the proof! pic.twitter.com/bjI7oO2kra — Irony Of India (@IronyOfIndia_) April 18, 2018

​HAREKET YASALARI, GENETİK BİLİMİ, PLASTİK CERRAHİ…

Bakanın açıklamaları BJP'li siyasilerin benzer açıklamalarına aşina olanlar için şaşırtıcı değil.

NDTV'nin aktardığına göre, Ekim 2014'te Başbakan Narendra Modi Mumbai'deki bir hastanede doktorlara yaptığı konuşmada kozmetik cerrahinin antik Hindistan'da varolduğunu ve fil başlı tanrı Ganeş'in cerrahi operasyon geçirdiğini öne sürmüştü.

Modi ayrıca bir diğer konuşmasında da Mahabbarata destanında Karna adlı karakterin annesinin rahmi dışında dünyaya geldiğinin anlatılması nedeniyle o dönemde yaşayanların 'genetik biliminin farkında olduğunu' iddia etmişti.

Bu yıl Eylül ayında da Devlet Bakanı olan Satyapal Singh, belirli mantraların (genellikle Sanskritçe olan dini hece veya şiir) İngiliz bilim insanı Isaac Newton'dan önce hareket yasalarını çözdüğünü öne sürmüştü.