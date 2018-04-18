Kadın gazetecilere cinsel tacizle suçlanan Japonya Maliye Bakanı Yardımcısı istifa etti

'Shukan Shincho' adlı dergi geçen hafta Fukuda'nın adı açıklanmayan bir grup kadın gazeteciye cinsel tacizde bulunduğunu haberleştirmiş ve cuma günü söz konusu bürokratın bir barda bir kadın gazeteciyle yaptığı sohbete ait olduğunu öne sürdüğü ses kaydını yayımlanmıştı.
'GÖĞÜSLERİNE DOKUNABİLİR MİYİM?'
Ses kaydında Fukuda olduğu belirtilen kişinin 'Ellerini bağlayacağım. Göğüslerine dokunabilir miyim? Bütçe kabul edilirse bir ilişkimiz olabilir mi?" dediği işitiliyor.
Dergi haberinde Fukuda'yı uygunsuz davranışla suçlayan diğer kadınların da ifadelerine yer vererek, bürokratın farklı zamanalrdaki özel sohbetlerinde kadınlara 'öpme ve otele gitme teklifinde bulunduğunu' yazmıştı.
Fukuda hafta başında yaptığı açıklamaya söz konusu suçlamaları reddetmiş ve ses kaydındaki 'korkunç' oalrak nitelediği sözleri söylediğini 'hatırlamadığını' öne sürmüştü.
Fukuda söz konusu dergiye dava açmayı düşündüğünü de açıklamıştı.
'JAPONYA İNSAN HAKLARI KONUSUNDA HALA 2. SINIF BİR ÜLKE'
Japonya'nın eski başbakanı Yukio Hatoyama ise Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'de gazetecilerin cinsel tacizleri ifşa ettiği için Pulitzer ödülü kazandığını hatırlatarak Japon yetkililerin bu suçlamalara dava açma planlarını yerdi ve " Japonya insan hakları konusunda hala 2. sınıf bir ülke" yorumunu yaptı.
アメリカではセクハラ疑惑を追及した報道にピュリッツァー賞が贈られた。ところが日本ではトップ官僚福田財務次官のセクハラ疑惑を、新聞社を提訴するという権力でねじ伏せようとしている。音声まで公開されているにも拘らず。日本はまだまだ人権問題については二流国と言わなければならないだろう。— 鳩山由紀夫 (@hatoyamayukio) April 17, 2018
JAPONYA KADINLARIN SİYASİ TEMSİLİYETTEKİ YERİ AÇISINDAN EN KÖTÜ ÜLKELERDEN BİRİ
Japonya kadınların siyasi temsiliyetteki yeri açısından en kötü karneye sahip ülkelerden birisi konumunda. Şu anda Japonya kabinesinde sadece 2 kadın bakan bulunuyor.
2017'de hükümetin yaptığı bir ankete göre de ülkede tecavüze uğrayan kadınların sadece yüzde 2.8'i bunu polise bildiriyor.
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