Kadın gazetecilere cinsel tacizle suçlanan Japonya Maliye Bakanı Yardımcısı istifa etti

Kadın gazetecilere cinsel tacizle suçlanan Japonya Maliye Bakanı Yardımcısı Junichi Fukuda istifa etti. Suçlamaları kabul etmeyen Fukuda 'kendisini aklamak için' istifa ettiğini söyledi.

© REUTERS / Toru Hanai Japonya'da 110 yıllık tecavüz yasası yenilendi, cezalar ağırlaştı

Fukuda'nın istifasını Japonya Maliye Bakanı Taro Aso duyurdu. Aso gazetecilere yaptığı açıklamada "Fukuda haberler sonrası sorumluluklarını yerine getirmekte zorlandığını ifade ederek istifasını sundu. Adını temize çıkarmayı istiyor. Ben de istifasını kabul ettim" dedi.

'Shukan Shincho' adlı dergi geçen hafta Fukuda'nın adı açıklanmayan bir grup kadın gazeteciye cinsel tacizde bulunduğunu haberleştirmiş ve cuma günü söz konusu bürokratın bir barda bir kadın gazeteciyle yaptığı sohbete ait olduğunu öne sürdüğü ses kaydını yayımlanmıştı.

'GÖĞÜSLERİNE DOKUNABİLİR MİYİM?'

Ses kaydında Fukuda olduğu belirtilen kişinin 'Ellerini bağlayacağım. Göğüslerine dokunabilir miyim? Bütçe kabul edilirse bir ilişkimiz olabilir mi?" dediği işitiliyor.

Dergi haberinde Fukuda'yı uygunsuz davranışla suçlayan diğer kadınların da ifadelerine yer vererek, bürokratın farklı zamanalrdaki özel sohbetlerinde kadınlara 'öpme ve otele gitme teklifinde bulunduğunu' yazmıştı.

Fukuda hafta başında yaptığı açıklamaya söz konusu suçlamaları reddetmiş ve ses kaydındaki 'korkunç' oalrak nitelediği sözleri söylediğini 'hatırlamadığını' öne sürmüştü.

© REUTERS / Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu

Haberler ilk çıktığında Fukuda'yı savunarak suçlamaları reddeden Maliye Bakanı Aso ise bürokratı sözlü olarak uyardığını açıklamış ve bürokratın 'yeterince pişman olduğunu' belirtmişti.

Fukuda söz konusu dergiye dava açmayı düşündüğünü de açıklamıştı.

'JAPONYA İNSAN HAKLARI KONUSUNDA HALA 2. SINIF BİR ÜLKE'

Japonya'nın eski başbakanı Yukio Hatoyama ise Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'de gazetecilerin cinsel tacizleri ifşa ettiği için Pulitzer ödülü kazandığını hatırlatarak Japon yetkililerin bu suçlamalara dava açma planlarını yerdi ve " Japonya insan hakları konusunda hala 2. sınıf bir ülke" yorumunu yaptı.

JAPONYA KADINLARIN SİYASİ TEMSİLİYETTEKİ YERİ AÇISINDAN EN KÖTÜ ÜLKELERDEN BİRİ

​Japonya kadınların siyasi temsiliyetteki yeri açısından en kötü karneye sahip ülkelerden birisi konumunda. Şu anda Japonya kabinesinde sadece 2 kadın bakan bulunuyor.

2017'de hükümetin yaptığı bir ankete göre de ülkede tecavüze uğrayan kadınların sadece yüzde 2.8'i bunu polise bildiriyor.