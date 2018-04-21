Ermenistan'da 'bir dizi terör saldırısı engellendi'

Devlet başkanlığından başbakanlığa geçen Serj Sarkisyan'a karşı protestolarla sarsılan Ermenistan'da, ulusal güvenlik servisi, ülke çapında planlanan bir dizi terör saldırısını engellediğini duyurdu.

© REUTERS / Vahram Baghdasaryan Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı protestolarda erken seçim talebi

Başkent Erivan dahil ülkenin çeşitli yerlerinde planlanan bir dizi terör saldırısının engellediğini açıklayan Ermenistan'ın ulusal güvenlik servisi, muhalif siyasetçi Jirair Sefilyan ve Sasna Tsrer isimli silahlı bir gruba işaret etti.

'150 PATLAYICI YERLEŞTİREN İKİ VATANDAŞ GÖZALTINA ALINDI'

Açıklamaya göre muhalif Sefilyan ve Sasna Tsrer grubuyla bağlantılı olduğu söylenen 2 Ermenistan vatandaşının, ülkenin çeşitli kamuya açık yerlerine 100-150 uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirmeyi planlarken yakalanıp gözaltına alındı.

© AP Photo / Sergei Grits Ermenistan’da muhalefet ‘kadife devrim’ komitesini kurdu

Bomba yerleştirilmesi planlanan yerler arasında Erivan'daki Özgürlük Meydanı ve Dalma Garden alışveriş merkezi ile çeşitli toplu taşıma istasyonları, köprüler ve konutların yer aldığı iddia edildi.

'4 GÖZALTI DAHA'

Yapılan aramalarda patlayıcı hazırlamak için kullanılan çeşitli malzemeler bulunduğu, saldırı planlarına yardımcı olduğundan şüphelenilen 4 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.