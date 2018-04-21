Ermenistan'da 'bir dizi terör saldırısı engellendi'

'150 PATLAYICI YERLEŞTİREN İKİ VATANDAŞ GÖZALTINA ALINDI'
Açıklamaya göre muhalif Sefilyan ve Sasna Tsrer grubuyla bağlantılı olduğu söylenen 2 Ermenistan vatandaşının, ülkenin çeşitli kamuya açık yerlerine 100-150 uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirmeyi planlarken yakalanıp gözaltına alındı.
Bomba yerleştirilmesi planlanan yerler arasında Erivan'daki Özgürlük Meydanı ve Dalma Garden alışveriş merkezi ile çeşitli toplu taşıma istasyonları, köprüler ve konutların yer aldığı iddia edildi.
'4 GÖZALTI DAHA'
Yapılan aramalarda patlayıcı hazırlamak için kullanılan çeşitli malzemeler bulunduğu, saldırı planlarına yardımcı olduğundan şüphelenilen 4 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.
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