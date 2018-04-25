Barış girişimini reddeden Taliban, geleneksel bahar taarruzuna geçti

'ABD'NİN SAVAŞI BİTİRMEK GİBİ BİR NİYETİ YOK'
''Asıl çabaları, kamuoyunun dikkatini ülkedeki gayrimeşru yabancı işgalinden başka yöne çevirmek. Ne de olsa Amerikalıların dürüst ve ciddi şekilde savaşı bitirmeye niyetli değil.''
'ASIL HEDEF ABD'
''Öncelikli hedef Amerikalı işgalciler ile onların istihbarat ajanlarıdır. Onların içerdeki destekçileriyle ikincil hedef olarak uğraşılacaktır.''
BU YILKİ SALDIRILARDA YÜZLERCE ÖLÜ VE YARALI
Geçmiş yıllardaki gibi sivilleri koruma sözü veren Taliban'ın 2018'in başından beri zaten tırmandırdığı saldırılarda genelde siviller can verdi.
'AFGANİSTAN'IN YÜZDE 70'İNDE ETKİN'
Ekimdeki seçimler için başlayan seçmen kayıtlarını da hedef alan Taliban'ın pazar günü Kabil'de seçmen kayıt merkezine düzenlediği intihar saldırısı yaklaşık 60 can aldı.
Pentagon'a göre Afganistan'ın yüzde 56'sı hükümetin kontrolünde. Ancak BBC, Taliban ülkenin yüzde 70'inde faal olduğu görüşünde.
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