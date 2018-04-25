Barış girişimini reddeden Taliban, geleneksel bahar taarruzuna geçti

Afganistan Devlet Başkanı Eşraf Gani'nin barış görüşmesi çağrısını 'komplo' diyerek geri çeviren Taliban, her yıl olduğu gibi başlattığı bahar taarruzuna bu kez 'Hendek Savaşı' adını verdi.

Afganistan Talibanı'nın açıklamasında, Devlet Başkanı Gani'nin şubatta yaptığı 'önşartsız barış görüşmesi' çağrısı 'komplo' diye nitelenerek şöyle devam edildi:

'ABD'NİN SAVAŞI BİTİRMEK GİBİ BİR NİYETİ YOK'

''Asıl çabaları, kamuoyunun dikkatini ülkedeki gayrimeşru yabancı işgalinden başka yöne çevirmek. Ne de olsa Amerikalıların dürüst ve ciddi şekilde savaşı bitirmeye niyetli değil.''

'ASIL HEDEF ABD'

Bu yılki bahar taarruzuna Muhammed peygamberin 627'deki Hendek Muharebesi'ne atıfla 'Hendek' adını veren Taliban, asıl hedefin Afgan hükümet güçleri değil, ABD güçleri olacağını savundu:

''Öncelikli hedef Amerikalı işgalciler ile onların istihbarat ajanlarıdır. Onların içerdeki destekçileriyle ikincil hedef olarak uğraşılacaktır.''

BU YILKİ SALDIRILARDA YÜZLERCE ÖLÜ VE YARALI

Geçmiş yıllardaki gibi sivilleri koruma sözü veren Taliban'ın 2018'in başından beri zaten tırmandırdığı saldırılarda genelde siviller can verdi.

© REUTERS / Omar Sobhani Kabil'de saldırılar arttı, 164 Afgan general emekli edildi

Bu yıl özellikle başkent Kabil'e odaklanan saldırılarda yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan Taliban'ın, ocakta Kabil'de patlayıcı yüklü bir ambulansı infilak ettirmesi sonucu yaklaşık 100 kişi öldü.

'AFGANİSTAN'IN YÜZDE 70'İNDE ETKİN'

Ekimdeki seçimler için başlayan seçmen kayıtlarını da hedef alan Taliban'ın pazar günü Kabil'de seçmen kayıt merkezine düzenlediği intihar saldırısı yaklaşık 60 can aldı.

Pentagon'a göre Afganistan'ın yüzde 56'sı hükümetin kontrolünde. Ancak BBC, Taliban ülkenin yüzde 70'inde faal olduğu görüşünde.