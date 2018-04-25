Kabil'in merkezinde patlama meydana geldi

Yerel televizyonun haberine göre Kabil'in merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi.
#Kabul – Kabul police confirm an explosion in the center of the city. More details later. pic.twitter.com/dTB0ZBICqQ— TOLOnews (@TOLOnews) 25 April 2018
Olayda ölen ya da yaralan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Geçtiğimiz Pazar günü, Kabil'in batısında bir seçim merkezi yakınında düzenlenen intihar saldırısında son belirlemelere göre 31 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.
Bir başka patlama da, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Baglan vilayetinde meydana gelmişti. Patlamada 7 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.
Henüz hiçbir örgüt, bu saldırıları üstlenmedi ancak barış girişimlerini reddeden Taliban'ın her yıl giriştiği taarruza başlaması akıllara saldırının arkasında Taliban'ın olabileceğini getirdi.
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