‘Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri durdurma nedeni poligondaki yıkılan tünel olabilir’

© REUTERS / KCNA Kuzey Kore'den füze denemelerini durdurma kararı

South China Morning Post gazetesinin 2 bağımsız jeolojik araştırma raporuna dayandırdığı haberinde, tüneldeki yıkılmanın radyoaktif madde sızıntısına da yol açmış ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un nükleer denemeleri durdurma kararını tetiklemiş olabileceği ifade edildi.

Gazetedeki habere göre Çin’deki Hefei Bilim-Teknik Universitesi’nden jeoloji uzmanı Wen Lianxing’in önderliğinde bir araştırma grubu, Kuzey Kore’ye ait bir nükleer başlığın infilak etmesiyle, denemenin yapıldığı tünelin yıkılmasına yol açtığı sonucuna vardı. Uzmanlar, yıkılma sonucunda oluşan çatlaklardan radyoaktif madde sızıntısı meydana gelmiş olabileceğini de savundu.

100 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ekim ayında Japon medyasında yer alan haberlerde de Pungeri nükleer poligonunda kaza olduğu bilgisi geçilmişti. Asahi televizyonuysa kazada yaklaşık 100 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürmüştü.

Daha önce Washington Post gazetesi, Beyaz Saray danışmanlarının Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri askıya alma kararını ‘tuzak’ olarak değerlendirdiklerini duyurmuştu. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile temasa sıcak baktığını belirtmiş ve kendisini ‘açık ve dürüst biri’ olarak nitelemişti.