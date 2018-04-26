Sarkisyan'ın partisinin koalisyon ortağı Daşnaksutyun hükümetten çekildi

Daşnaksutyun yetkilileri, Ermenistan'da Sarkisyan'ın başbakan adaylığına tepki olarak başlayan ancak istifa kararına rağmen devam eden protesto gösterileri nedeniyle koalisyon hükümetinden çekilme kararı aldı.
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Parti yönetimi, parlamentonun halkın desteğini alacak yeni başbakanı seçmesi ve yeni hükümetin ilk görevinin ülkedeki gerilimi azaltmak olması gerektiğini vurguladı.
Hükümetin küçük ortağı durumundaki Daşnaksutyun, 105 sandalyeli Ermenistan parlamentosunda 7 sandalyeye sahip.
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