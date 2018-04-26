Kayıt
12:55 26 Nisan 2018
Ankara+ 25°C
İstanbul+ 21°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un- Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in

    Kuzey Kore lideri Kim zirve için Güney'e yürüyerek geçecek

    © REUTERS / Jorge Silva
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yapacağı tarihi liderler buluşması için iki ülke arasındaki ateşkes sınırından Güney'e yürüyerek geçeceği açıklandı.

    Kuzey Kore- Güney Kore
    © REUTERS / KCNA
    Kuzey Kore için bir ilk daha: K-Pop yıldızları söyledi, lider Kim dinledi
    Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Im Jong-seok, Kim ile Moon arasındaki zirve programının detaylarını basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

    Zirve programının, iki ülke lideri arasındaki kişisel bağları geliştirmeye yönelik etkinliklere ve nükleer silahsızlanma gündemine odaklanacağını ifade eden Im, Moon ve Kim'in tarihi zirve için iki ülke arasındaki Panmunjom ateşkes köyünde saat 09.30'da bir araya geleceğini açıkladı.

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
    © REUTERS / KCNA
    Kuzey Kore'den füze denemelerini durdurma kararı
    KORE SAVAŞI'NDAN BU YANA GÜNEY'E AYAK BASAN İLK KUZEY KORE LİDERİ OLACAK

    Im, Kim'in Panmunjom'daki ateşkes hududundan yürüyerek Güney'e geçeceğini ve böylece 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olacağını belirtti.

    İki liderin sınır çizgisinde buluştuktan sonra zirvenin yapılacağı ateşkes köyünün Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'ne kadar birlikte kısa bir yürüyüş yapacağını, burada Kim'i Güney Kore askerlerinden oluşan tören mangasının karşılayacağını ifade eden Im, Kim'in şeref kıtasını selamlayan ilk Kuzey Kore lideri olacağının altını çizdi.

    Liderlerin Barış Evi'ndeki kısa bir sohbetin ardından saat 10.30'da resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi.

    Güney Kore basınına göre Kuzey Kore'nin liderler için kullanılan 90 özel vagonu bulunuyor. Bir yurtdışı ziyareti söz konusu olduğunda 3 tren kullanıldığı biliniyor: Rayları kontrol etmek için önden gönderilen bir tren, lideri taşıyan tren ve geri kalanları taşıyan diğer bir tren. Liderin emir vermesi, haberleri takip etmesi ve brifinglerde bulunması için de kendisini taşıyan trene gelişmiş iletişim sistemleri monte ediliyor. Kim'in uçakta uçmaktan korktuğu bilinen babası Kim Jong-il de trenle uzun yolculuklara çıkmıştı.
    © REUTERS /
    Kore Yarımadası'nda 11 yıl sonra bir ilk niteliğindeki zirve 27 Nisan'da
    ÖĞLE ARASINDAN SONRA AĞAÇ DİKİLECEK: 'BURAYA BARIŞ VE REFAH EKİYORUZ'

    Görüşmenin ardından ayrı ayrı öğle yemeği yiyecek olan taraflar, öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek birlikte ağaç dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanın dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz" yazılı bir anıt taşı konulacak.

    İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce birlikte kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecekler. Zirve Moon'un ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeğiyle sona erecek.

    Genel Sekreter Im, liderlerin eşlerinin zirveye katılıp katılmayacağına henüz karar verilmediğini söyledi.

    İlgili konular:

    Trump: Kuzey Kore lideri Kim çok açık, çok onurlu bir insan
    Etiketler:
    Kim Jong-un, Moon Jae-in, Güney Kore, Kuzey Kore
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Tomahawk motorunun parçaları
    Suriye hava savunmasının imha ettiği koalisyon füzelerinden kalanlar
    Karikatür
    'Katar ABD'nin askeri korumasını kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda'
    İnfografik
    2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların Rusya'daki antrenman tesisleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam