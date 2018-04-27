Çin halkı topladığı puana göre yaşayacak: Düşük puanlılara emlak, kredi, hızlı internet yok

Böylece, 1.4 milyar kişinin yaşadığı ülkede hükümet, düşük puan alanların uçak bileti alması veya emlak sahibi olmasını yasaklayabilecek.
KREDİ NOTUNDAN ÖNEMLİ OLACAK
Çin’in uygulamayı planladığı sosyal kredi puanı sistemi, bankacılık sisteminin geleneksel kredi notundan daha önemli olacak. Dikkatsizce yürümek, Çin malı ürünler kullanmak ya da çok fazla bilgisayar oyunu satın almak gibi davranışlara göre verilen puan değişecek. Puanı çok düşük olanların yüksek hızda internet kullanması veya bankadan kredi çekmesi mümkün olmayacak.
Sensetime CEO’su Xu Li, kameraların 4000’den fazla aracı tanıyabildiğini belirterek “Kamerada görülen kişinin yaşını ve cinsiyetini anlayabiliyoruz” diyor.
POLİSLER AKILLI GÖZLÜKLERLE DOLAŞIYOR
Çin’deki milyonlarca gözetleme kamerası, yolda dikkatsizce yürüyen birini tespit ettiğinde, o kişinin yüzüne yakınlaşıp uzaklaşarak o kişinin kimliğini tespit edebiliyor ve hükümet eğer isterse bu kişinin görüntüsünü kamusal alandaki ekranlara yansıtacak. Pekin’de daha şimdiden polisler, Google Glass’a benzeyen ve ulusal veritabanına kayıtlı bilgiler arasında arama yapabilen akıllı gözlüklerle dolaşıyor.
Sosyal puanlanma sistemine Komünist Parti’ye bağlı olup olmama kriterinin eklenmesinden ve buna göre ceza verilmesinden korkuluyor. Bu sistemde, puanınız düşük çıktıysa isminizi temize çıkarmanız ya da puanınızı yükseltmeniz mümkün görünmüyor.
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