Çin halkı topladığı puana göre yaşayacak: Düşük puanlılara emlak, kredi, hızlı internet yok

Polislerin suçluları yakalamak için akıllı gözlükler kullandığı Çin'de 2020'den itibaren sosyal puanlama sistemine geçilmesi planlanıyor. Buna göre tüm vatandaşlara puan verilecek, düşük puan alanlara çeşitli cezalar uygulanacak.

© AFP 2018 / Henning Bagger Çin'de bir sperm bankası, bağışçılarda Komünist Parti'ye bağlılık arıyor

Duvar'ın CNET’te Mariel Myers imzasıyla yayımlanan haberden aktardığına göre Çin hükümeti, güvenlik kameraları, yüz tanıma sistemi ve akıllı gözlükleri vatandaşlarının sosyal davranışlarına puan vermek için kullanacak. Ülkede, 2020’den itibaren tüm vatandaşlara puan verilmesi ve düşük puan alan vatandaşlara çeşitli cezalar uygulanması planlanıyor.

Böylece, 1.4 milyar kişinin yaşadığı ülkede hükümet, düşük puan alanların uçak bileti alması veya emlak sahibi olmasını yasaklayabilecek.

KREDİ NOTUNDAN ÖNEMLİ OLACAK

Çin’in uygulamayı planladığı sosyal kredi puanı sistemi, bankacılık sisteminin geleneksel kredi notundan daha önemli olacak. Dikkatsizce yürümek, Çin malı ürünler kullanmak ya da çok fazla bilgisayar oyunu satın almak gibi davranışlara göre verilen puan değişecek. Puanı çok düşük olanların yüksek hızda internet kullanması veya bankadan kredi çekmesi mümkün olmayacak.

© AFP 2018 / PHILIPPE LOPEZ Çin’de helal ürünlere Arapça etiket yasağı

Çin’in en başarılı yapay zeka şirketi Sensetime, hükümet için kalabalık bir ortamda suçluları yakalamayı sağlayan akıllı kameralar üretti. Bu kameralar, sisteme yüz imajı kaydedilmiş suçluları ayırt etmesinin yanında sıradan vatandaşları da takip ediyor. İnsanlar bisikletle, arabayla ya da otobüsün içindeyken kameranın önünden geçtiklerinde kim oldukları tespit edilebiliyor.

Sensetime CEO’su Xu Li, kameraların 4000’den fazla aracı tanıyabildiğini belirterek “Kamerada görülen kişinin yaşını ve cinsiyetini anlayabiliyoruz” diyor.

POLİSLER AKILLI GÖZLÜKLERLE DOLAŞIYOR

Çin’deki milyonlarca gözetleme kamerası, yolda dikkatsizce yürüyen birini tespit ettiğinde, o kişinin yüzüne yakınlaşıp uzaklaşarak o kişinin kimliğini tespit edebiliyor ve hükümet eğer isterse bu kişinin görüntüsünü kamusal alandaki ekranlara yansıtacak. Pekin’de daha şimdiden polisler, Google Glass’a benzeyen ve ulusal veritabanına kayıtlı bilgiler arasında arama yapabilen akıllı gözlüklerle dolaşıyor.

Sosyal puanlanma sistemine Komünist Parti’ye bağlı olup olmama kriterinin eklenmesinden ve buna göre ceza verilmesinden korkuluyor. Bu sistemde, puanınız düşük çıktıysa isminizi temize çıkarmanız ya da puanınızı yükseltmeniz mümkün görünmüyor.