Kim ve Moon, Kore Yarımadası'nın 'nükleer silahlardan tamamen arındırılması' amacıyla ortak deklarasyon imzaladı

Tarihi zirvede bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Yarımadası'nın 'nükleer silahlardan tamamen arındırılması' amacıyla ortak deklarasyon imzaladı.

Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kore Yarımadası'nın 'nükleer silahlardan tamamen arındırılması' amacı için konusunda anlaştıklarına dair ortak deklarasyon imzaladı.

Deklarasyonda tarafların silahlanmayı azaltma, 'düşmanca eylemleri' kesme, iki ülke arasındaki sınırın 'barış bölgesine' çevrilmesi ve ABD gibi diğer ülkelerle çok taraflı müzakerelerin takip edilmesi sözleri yer aldı.

'İKİ KORE ARASINDA GELECEK AY YÜKSEK DÜZEYLİ ASKERİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

İki Kore'nin düşmanlığı azaltmak amacıyla gelecek ay yüksek düzeyli görüşmeler yapacağı da açıklandı.

ATEŞKESİN BARIŞ REJİMİNE ÖEVRİLMESİ AMAÇLANACAK

Deklarasyonda iki Kore arasındaki ateşkesin nihai barış anlaşmasına çevrilmesi için ateşkesin tarafları olan Çin ve ABD ile de görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Belgede "Taraflar savaşı sonlandırma ve kalıcı ve sağlam barış rejimi görüşüyle görüşmeler gerçekleştirmeyi amaçlayacak" ifadeleri yer aldı.

MOON SONBAHARDA PYONGYANG'A GİDECEK, İKİ LİDER DÜZENLİ GÖRÜŞECEK

Moon'un bu sonbaharda Pyongyang'ı ziyaret edeceği ve iki liderin 'düzenli olarak görüşeceği ve doğrudan telefon görüşmeleri' yapacağı belirtildi.

Deklarasyonun imzalanmasının ardından iki lider birbirine sarılarak kutladı.

WATCH: Smiles, handshakes and a warm hug as North and South Korea sign a historic joint declaration of peace #InterKoreanSummit (📹: APTN) https://t.co/rSNS2MzK0E pic.twitter.com/nyW6xFTGTJ — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) April 27, 2018

​'BİRLEŞME İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA KARARI ALDIK, ASLA GERİ DÖNMEYECEĞİZ'

Moon'un açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

Gelecekte yaşayacağımız karada, denizde ve havada bundan sonra bir daha düşmanca eylemler içinde olmayacağız. Birleşme için birlikte çalışma kararı aldık. Bundan sonra asla geri dönmeyeceğiz.

Moon Jae-in: "On the land and sea and sky that we are going to live in, we will never engage in hostile activities from now on…We have decided to work together on unification…we will never go back from now on." pic.twitter.com/0NrZlL3RJQ — Motoko Rich (@motokorich) April 27, 2018 ​' BİZ KARDEŞİZ, UMARIM BİR ARAYA GELİP YENİ BİR GELECEĞİZ BAŞLATABİLİRİZ' Kim'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Tarih kendi kendine yazılmaz. O, dönemin insanlarının çabasıyla yazılır.

Eğer insanların isteklerine öncelik verirsek birleşme daha yakın sürede gelir.

Tek soy, tek kültür ve tek millet ayrılamaz. Biz aslında kardeşiz. Umarım bir araya gelip yeni bir geleceği başlatabiliriz. Bu yüzden sınırı geçip Güney Kore'ye geldim.