Çin'de öğrencilere bıçaklı saldırı: 7 ölü, 19 yaralı

Çin'in Şensi eyaletinde bir erkeğin bir ortaokuldaki öğrencilere bıçakla saldırması sonucu 7 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Olay Şensi eyalatinin Mizhi bölgesindeki ortaokulda yaşandı.

Yetkililer saldırganın öğrencilere saldırdığını ve 7 öğrencinin ölümüne, 19 öğrencinin de yaralandığını duyurdu.

An unidentified man has attacked children at a Chinese school, killing at least seven and wounding 19 — reports https://t.co/loRjRT5iu2 (photos: sina agency) pic.twitter.com/G9UeZxroHu — Sputnik (@SputnikInt) April 27, 2018

Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

The suspect attacked students of a middle school in Mizhi County in Shaanxi province; the suspect is in custody https://t.co/loRjRT5iu2 (photo: sina agency) pic.twitter.com/IvZx7in2Xs — Sputnik (@SputnikInt) April 27, 2018

Şanghay merkezli Jiemian haber portalı saldırganın Mizhi bölgesinden olduğunu, saldırıyı gerçekleştiği okulu bıraktığını ve 18 yaşından küçük olduğunu açıkladı.

Polis kaynağına göre saldırgan eylemini ' okuldan ve toplumdan intikam almak için' yaptığını söyledi.

Çin'de daha önce de benzer nedenlerle okullara yönelik bıçaklı saldırı vakalaları yaşanmıştı.