Kuzey Kore, tarihi zirvenin ardından sessizliğini bozdu

Nükleer silahlara ilişkin Kuzey Kore'den böylesi bir değerlendirmenin ender rastlandığına işaret eden Yonhap, bu gelişmenin söz konusu taahhütlerin yerine getirileceğine dair umutları yeşerttiğini belirtti.
Tarihi zirvede bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Yarımadası'nın 'nükleer silahlardan tamamen arındırılması' amacıyla ortak deklarasyon imzalamıştı. Deklarasyonda Kuzey ve Güney Kore'nin iki ülke arasındaki savaşı bu yıl nihai olarak sonlandırma amacında mutabık kaldığı ilan edilmişti.
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