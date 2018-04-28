Kuzey Kore, tarihi zirvenin ardından sessizliğini bozdu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in sınırda yaptıkları tarihi zirveye ilişkin Kuzey Kore'nin resmi haber ajansından ilk değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmede, görüşmenin 'yeni bir dönüm noktası' olduğu vurgulandı.

Güney Kore’nin Yonhap ajansının haberine göre, KCNA haber ajansı tarihi zirveye övgüde bulunurken liderlerin 'nükleer silahlardan tamamen arındırılma' konusundaki taahhütlerini de içeren ortak bildirisini yayınladı.

Nükleer silahlara ilişkin Kuzey Kore'den böylesi bir değerlendirmenin ender rastlandığına işaret eden Yonhap, bu gelişmenin söz konusu taahhütlerin yerine getirileceğine dair umutları yeşerttiğini belirtti.

Tarihi zirvede bir araya gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Yarımadası'nın 'nükleer silahlardan tamamen arındırılması' amacıyla ortak deklarasyon imzalamıştı. Deklarasyonda Kuzey ve Güney Kore'nin iki ülke arasındaki savaşı bu yıl nihai olarak sonlandırma amacında mutabık kaldığı ilan edilmişti.