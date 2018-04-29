Kremlin: Güney Kore lideri Moon, tarihi zirveyle ilgili Putin'e bilgi verdi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği tarihi görüşmeyle ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Güney Kore'nin girişimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Güney Kore lideri, Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un ile Panmunjom'da gerçekleşen görüşmeyle ilgili detaylı bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.

Telefon görüşmesi sırasında Rusya ve Güney Kore liderlerinin, Panmunjom zirvesinde varılan anlaşmaları olumlu değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, "Özellikle, Kore Yarımadası'nın planlı olarak nükleer silahtan arındırılması yoluyla bu bölgeye nükleersiz statüsünün sağlanması anlaşması vurgulandı. İki Kore arasındaki işbirliğini geliştirme yönünde üzerinde mutabakata varılan tedbirlerin bölgenin barış ve istikrara ilerlemesine yardımcı olacağı kaydedildi" dendi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ülkesinin Seul ve Pyongyang arasındaki gerçek işbirliğinin kurulması yönündeki yardımlarını sürdürmeye hazır olduğunu dile getirdiği belirtilirken, bu desteğin, üçlü altyapı ve enerji projelerinin hayata geçirilmesi şeklinde de verilebileceği ifade edildi.

Putin, Rusya ve Çin'in önerdiği yol haritasında yer alan maddeler de dikkate alınarak Kore Yarımadası'ndaki sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne ilgili tüm tarafların desteğini sürdürmesi gerektiğini kaydetti