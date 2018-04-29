ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Kuzey Kore'ye 'Libya modeli' önerisi

ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton nükleer silahların teslimi konusunda Kuzey Kore'ye 'Libya modelini' önerdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD'nin Kuzey Kore ile diplomatik çözümü takip etmesinin 'zorunluluk' olduğunu ifade etti.

Fox News'a konuşan Bolton, ABD'nin ödün vermeden Kuzey Kore'nin nükleer silah, nükleer yakıt ve füzelerinden tamamen vazgeçip vazgeçmeyeceğine yönelik soruya verdiği yanıtta "Aklımızda 2003, 2004'teki Libya modelinden çok şey var" ifadelerini kullandı.

Bolton "Tabii farklar var. Libya'nın programı çok daha küçüktü. Ancak basitçe yaptığımız anlaşma buydu" dedi.

ABD'li yetkili "Yapacağımız ilk toplantıda Kuzey Kore'nin programını durdurmak için bu stratejik kararı verdiğinin kanıtlarını test etmek istiyoruz" diye konuştu.

POMPEO: BARIŞÇI ÇÖZÜMÜ DENEMEK VE BULMAK AMACIYLA DİPLOMATİK SÖYLEME BAĞLILIK ZORUNLULUĞUMUZ VAR

© REUTERS / Leah Millis ABD: Maksimum baskı politikası Kuzey Kore'yi bugünkü çizgisine getirdi

Bu arada Ortadoğu temaslarındaki ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD'nin Kuzey Kore ile diplomatik çözümü takip etmesinin 'zorunluluk' olduğunu açıkladı.

ABC News'a röportaj veren Pompeo 'ilerleme konusunda gerçek bir fırsat' olduğunu işaret ederek "Barışçı bir çözümü denemek ve bulmak amacıyla diplomatik söyleme bağlılık konusunda zorunluluğumuz var. Böylece Amerikalılar Kim Jong-un ve nükleer cephanesi nedeniyle risk altında olmayacak " ifadelerini kullandı.