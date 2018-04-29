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    Filipinler lideri Rodrigo Duterte

    Kuzey Kore lideri Kim'e 'aptal' diyen Duterte saf değiştirdi: Herkesin kahramanı

    © REUTERS / Dondi Tawatao
    Asya & Pasifik
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    Daha önce Kuzey kore lideri Kim Jong-un'a 'aptal' ve 'O... çocuğu' diye hakaret eden Filipinler lideri Rodrigo Duterte, Kuzey ve Güney Kore arasındaki tarihi zirvede Pyongyang'ın 'Yarımada'nın nükleerden tamamen arındırılması için' Güney Kore ile birlikte çalışacağını açıklaması sonrası Kim için bu kez 'herkesin kahramanı' dedi.

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Ezra Acayan
    Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den Kuzey Kore lideri Kim'e: O... çocuğu manyak
    Duterte açıklamalarını Singapur'daki ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) zirvesinden dönüşte basın toplantısında yaptı.

    'SANA HAYRANIM'

    Kim Jong'un'un 'idolü haline geldiğini' söyleyen Duterte onunla görüşme şansı bulursa Kim'i tebrik edeceğini ve ona  'Sana hayranım. Eylemlerini nasıl zamanlayacağını biliyorsun" diyeceğini söyledi.

    'SAMİMİ, UYUMLU VE ÇOK İYİ BİRİ GİBİ GÖZÜKÜYOR'

    Kim'in Güney Kore lideri Moon Jae-in'le yaptığı tarihi zirve hakkında konuşan Duterte sözlerini şöyle sürdürdü: 

    "Her zaman camianın kötü çocuğu gibi resmedildi. Tek bir ustaca hamleyle o şimdi herkesin kahramanı. Samimi, çok iyi ve çok uyumlu biri gibi gözüküyor. Beni arkadaşı olarak görebilir. Kore Yarımadası'nda artık daha az gerginlik var. Belki ama sadece belki kimsenin galip gelemeyeceği bir savaşı önleyebiliriz."

    Duterte Kim'in nükleer faaliyetlerini birden fazla kez sert şekilde eleştirmiş, geçen nisanda Kim için 'deli' ifadesini kullanmış ve ABD'ye itidal çağrısı yaparak 'dünyanın sonunu isteyen birinin' oyununa gelmemesi uyarısı yapmıştı.

    Duterte birkaç ay sonra da bu kez Kim için "Tehlikeli oyuncaklarla oynuyor. Bu deli adamın şirin görünen tombul suratına aldanmayın. O, o… çocuğu manyak, bir hata yaparsa, Uzak Doğu çorak topraklar haline gelir. Bu nükleer savaş durdurulmalı. Çünkü eğer burada sınırlı bir çatışma yaşanırsa size söylüyorum, nükleer serpinti toprak ve kaynaklara gelir. Bize ne olacağını bilmiyorum. Bir daha verimli bir şey yetiştiremeyebiliriz" demişti.

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    Etiketler:
    Kim Jong-un, Rodrigo Duterte, Filipinler, Kuzey Kore
    Topluluk kurallarıTartışma
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