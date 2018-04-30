Kabil'de çifte intihar saldırısı: 6'sı gazeteci en az 25 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen çifte intihar saldırısında en az 25 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında AFP haber ajansı foto muhabiri Şah Marai ile 5 yerel gazetecinin daha olduğu açıklandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Afganistanlı yetkililer sabah saatlerinde başkent Kabil'de istihbarat kuruluşlarının,elçiliklerin ve NATO merkezinin bulunduğu Şaş Darak bölgesinde yaşanan çifte intihar saldırısında 25 kişinin öldüğünü duyurdu.

45 KİŞİ YARALANDI

Saldırılarda 45 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralıların bir kısmının durumunun kritik olduğu, bu nedenle ölü sayısının aratabileceği ifade edildi.

#KABUL — At least 25 people were killed and more than 45 others were wounded in #Kabul blast on Monday morning, security officials confirmed. pic.twitter.com/THNvaDrPM0 — TOLOnews (@TOLOnews) April 30, 2018

​İKİNCİ SALDIRI GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

Polis ikinci saldırının ilk patlamadan birkaç dakika sonra yaşandığını ve alana gelen gazetecileri hedef aldığını açıkladı.

Öenler arasında AFP'nin Kabil bürosunun şef foto muhabiri Şah Marai ile 5 yerel gazeteci var. 5 gazeteciden birinin Tolo News için diğer ikisinin ise 1TV adlı kuruluşta çalıştığı belirtildi.

BREAKING: AFP has confirmed that one of their photographers Shah Marai was killed in Kabul blast on Monday morning. pic.twitter.com/GaFNvzJ2CL — TOLOnews (@TOLOnews) April 30, 2018

'İNTİHAR SALDIRGANI GAZETECİ KILIĞINA GİRMİŞTİ'

​Polis sözcüsü "İntihar saldırganı (ikincisi) gazeteci kılığına girmişti ve kendisini kalabalığın ortasında patlattı" dedi.

İçişleri Bakanlığı ilk saldırının da intihar saldırısı olduğunu ve motorsikletli bir saldırganın kendini infilak ettirmesi sonucu yaşandığını belirtti.

© AP Photo / Massoud Hossaini Kabil'de çifte intihar saldırısı

SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ

IŞİD saldırları üstlendiğini açıkladı.

Saldırılar ayrıca Taliban'ın bahar saldırılarını başlatmasından birkaç gün sonra yaşandı.

Hükümetin barış görüşmeleri teklifini reddettiği belirtilen örgüt açıklamasında 'ABD güçlerini, onlarla işbirliği yapan istihbarat mensuplarını ve ülke içindeki destekçilerini' hedef alacağını duyurmuştu.

Geçen hafta Kabil'deki seçim kayıt merkezine yönelik saldırıda da 57 kişi hayatını kaybetmişti.