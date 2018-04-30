Afganistan'da NATO konvoyuna intihar saldırısı: 11 çocuk öldü

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Basın Danışmanı Kasim Afgan, intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla NATO bünyesinde görev yapan ve Daman ilçesinde devriye gezen Romanyalı askerlerin konvoyunu hedef aldığını açıkladı.

Afgan saldırı sonucu 11 çocuğun öldüğünü ve aralarında yabancı ve Afganistanlı güvenlik güçlerinin olduğu 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Kandahar Valisi'nin sözcüsü Said Ahmed Azizi de ölü sayısını doğruladı. Azizi yaralılar arasında 5 Romanyalı askerin ve 2 Afganistanlı polisin olduğunu söyledi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Sabah saatlerinde Kabil'deki çifte intihar saldırısında aralarında gazetecilerin de olduğu en az 25 kişi ölmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.