Güney Kore lideri Moon: Nobel'i Trump almalı, bizim tek ihtiyacımız barış

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un cuma günü ateşkes köyü Panmunjom’da el ele tutuşarak sınırı geçmeleri ve Panmunjom Deklarasyonu’nun imzalanması sonrası her iki liderin de Nobel Barış Ödülü için adı geçiyor. Ancak Moon ödülün kendisi için o kadar önemli olmadığını gösteren bir açıklama yaptı.

Devlet başkanlığı konutu Mavi Saray’dan bir yetkilinin basına verdiği brifinge göre Nobel Barış Ödüllü eski lider Kim Dae-jung’un eşi, Moon’a tebrik mesajı gönderdi ve kendisinin de bu ödülü kazanmasını umduğunu söyledi.

AFP ajansının haberine göre Moon ise bu dileğe cevaben “Ödülü, ABD Başkanı Donald Trump alabilir. Bizim almamız gereken tek şey barış” ifadesini kullandı.

Öte yandan Reuters ajansı da Moon'un bu ifadesini "Ödülü, Trump kazanmalı" olarak aktardı.

NPR News'in Asya muhabiri Elise Hu ise Mavi Saray'ın şu çevirinin doğru olduğunu açıkladığını duyurdu: "Başkan Trump, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmalı. Bizim ihtiyacımız olan tek şey barış."

Blue House confirmed this straight translation into English: “President Trump should win the Nobel Peace Prize. The only thing we need is peace.” — Elise Hu (@elisewho) 30 Nisan 2018

Here it is in Korean:

노벨상은 도널드 트럼프 미 대통령이 받아야 하고 우리는 평화만 가져오면 된다

And again, he was responding to a letter from Kim Dae Jung's wife, which said Moon deserves a Nobel for the successful summit — Elise Hu (@elisewho) 30 Nisan 2018

Kim- Moon görüşmesi, bir Kuzey Kore ve Güney Kore lideri arasında Kore Savaşı'ndan bu yana düzenlenen 3. zirve olma özelliği taşıyor.

İlk olarak 2000'de Kim'in babası Kim Jong-il ve Güney Kore'nin o dönemki lideri Kim Dae-jung görüşmüştü. 3 gün süren görüşmede ortak ekonomi projeleri ve savaş sebebiyle ayrılmış ailelerin bir araya getirilmesi üzerinde mutabık kalınmıştı. Kim Dae-jung, Kuzey Kore politikası nedeniyle 2000’de Nobel Barış Ödülü'ne de layık görülmüştü.