Kayıt
18:24 30 Nisan 2018
Ankara+ 26°C
İstanbul+ 19°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Parlamentosu'na hitaben konuşma yaptı.

    Erdoğan, Özbekistan'da: Gönüller arasına sınır çizilmez

    © AA / Cem Öksüz
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Özbekistan Parlamentosu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ata yurdumuz gözbebeğimiz Özbekistan'a yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Gönüller arasına sınır çizilmez" ifadelerini kullandı.

    Özbekistan Parlamentosu'nda milletvekillerine seslenen Erdoğan, "Gerek Türkiye, gerek Özbekistan bölgelerindeki istikrarsızlıktan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız" dedi.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
      © REUTERS / Murat Kula
      Erdoğan: Özbekistan'la uzun bir yolculuğa çıkıyoruz
      Ata yurdumuz gözbebeğimiz Özbekistan'a yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Asya'nın kalbinde, Doğu ile Batı'nın güney ile kuzeyin buluştuğu Özbekistan'a kendimizi evimizde hatta evimize dönmüş hissediyoruz.
    • Gönüller arasına sınır çizilmez. Kalpleri yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda kardeşlik en kıymetli hazinedir. Özbekistan'ın bağımsızlığını yeniden kazanması Özbek kardeşlerimiz kadar Türk milleti için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

    'BURALARDAN HER ŞEY ÇIKAR, YETER Kİ AZMEDELİM'

    • Schengen vize
      © Sputnik /
      Özbekistan'dan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti
      Bugün biz 25 anlaşmayı imzaladık, bugüne kadar Özbekistan böyle büyük paket anlaşmaları imzalamamıştır. Yeraltı, yerüstü zenginlikleriyle Özbekistan bereketli topraklar. Buralardan her şey çıkar. Yeter ki azmedelim. Özbekistan'ın bu yeniden yükseliş döneminde Türkiye her türlü desteği vermeye hazırdır. Mirziyoyev (Özbekistan Cumhurbaşkanı) kardeşime Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağladığı için bir kez daha teşekkür ediyorum.
    • Küresel anlamda çok çalkantılı günler geçiriyoruz. Barış ve istikrarın bir an önce hakim olmasını canı gönülden istiyoruz. Bu kapsamda Özbekistan ile işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız.

    İlgili konular:

    Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore’ye gidiyor
    Türkiye ile Özbekistan arasında sağlık alanında işbirliği
    Etiketler:
    Şevket Mirziyoyev, Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Gelin, gelinlik, evlilik, nişan, nikah
    İzmirli modacı, ekolojik gelinlik tasarladı
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    SVD
    Sade, güvenilir ve ölümcül: Otomatik Dragunov tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam