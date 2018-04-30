Erdoğan, Özbekistan'da: Gönüller arasına sınır çizilmez

Özbekistan Parlamentosu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ata yurdumuz gözbebeğimiz Özbekistan'a yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Gönüller arasına sınır çizilmez" ifadelerini kullandı.

Özbekistan Parlamentosu'nda milletvekillerine seslenen Erdoğan, "Gerek Türkiye, gerek Özbekistan bölgelerindeki istikrarsızlıktan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

© REUTERS / Murat Kula Erdoğan: Özbekistan'la uzun bir yolculuğa çıkıyoruz



Gönüller arasına sınır çizilmez. Kalpleri yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda kardeşlik en kıymetli hazinedir. Özbekistan'ın bağımsızlığını yeniden kazanması Özbek kardeşlerimiz kadar Türk milleti için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur.



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