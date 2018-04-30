Erdoğan, Özbekistan'da: Gönüller arasına sınır çizilmez

Özbekistan Parlamentosu'nda milletvekillerine seslenen Erdoğan, "Gerek Türkiye, gerek Özbekistan bölgelerindeki istikrarsızlıktan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Özbekistan Parlamentosu'nda konuşuyor https://t.co/szHDGwMN9b— AA Canlı (@AACanli) April 30, 2018
- Ata yurdumuz gözbebeğimiz Özbekistan'a yaptığım bu devlet ziyareti vesilesiyle siz değerli kardeşlerime hitap etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Asya'nın kalbinde, Doğu ile Batı'nın güney ile kuzeyin buluştuğu Özbekistan'a kendimizi evimizde hatta evimize dönmüş hissediyoruz.© REUTERS / Murat Kula
- Gönüller arasına sınır çizilmez. Kalpleri yürekleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda kardeşlik en kıymetli hazinedir. Özbekistan'ın bağımsızlığını yeniden kazanması Özbek kardeşlerimiz kadar Türk milleti için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur.
'BURALARDAN HER ŞEY ÇIKAR, YETER Kİ AZMEDELİM'
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- Küresel anlamda çok çalkantılı günler geçiriyoruz. Barış ve istikrarın bir an önce hakim olmasını canı gönülden istiyoruz. Bu kapsamda Özbekistan ile işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız.
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