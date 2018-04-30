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    3 Mayıs 2011'de Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü haberi Pakistan gazetelerinin manşetlerinde

    'CIA'in Bin Ladin'i ihbar eden Pakistanlı doktoru hapishaneden kaçırma planı başarısız oldu'

    © REUTERS / Mohsin Raza/File Photo
    Asya & Pasifik
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    ABD'nin Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in Kaide lideri Usame bin Ladin'i ihbar eden Pakistanlı doktor Afridi'yi takas etme yahut hapisten kaçırma girişimlerinin Pakistan tarafından başarısızlığa uğratıldığı belirtildi.

    Usame Bin Ladin
    © Fotoğraf : New York Savcılığı
    ‘Bin Ladin’i ihbar eden doktor, hapishaneden firar edip ABD’ye gitmeyi planlıyordu’
    ABD'nin Pakistan'da hapisten çıkması için çeşitli yollara başvurduğı doktor Şakil Afridi, Kaide lideri Usame bin Ladin'in izinin bulunmasını sağlayan adam olarak tanınıyor. Buna göre Afridi, Pakistan'ın Abadabad kentinde sahte bir aşı kampanyası başlatarak Usame Bin Ladin'le ailesinin DNA örneklerini toplayıp CIA'ye verdi. Bu veriler üzerinden operasyon düzenleyen Amerikan özel kuvvetlerinin Mayıs 2011'de Bin Ladin'i öldürdüğü açıklanmıştı.

    CEZAEVİNDEN NAKLEDİLMESİNİN SEBEBİ

    ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest bırakılmasını sağlama sözü verdiği Afridi için Washington'ın bir yandan takas teklif ederken diğer yandan hapisten kaçırma planı yaptığı ileri sürülüyor. Geçenlerde Peşaver kentinde tutulduğu cezaevinden firar hazırlığı yaptığı gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledilen Pakistanlı doktorla ilgili yeni iddialar patlak verdi.  

    AFİYE SIDDIKİ İLE TAKAS ÖNERİSİ

    Konuyu bilen ve RIA Novosti'ye konuşan kaynaklara göre Washington bir yandan 11 Eylül saldırılarındaki rolü gerekçesiyle ABD'de 86 yıl hapse çarptırılan Pakistanlı bilim kadını Afiye Sıddiki ile Afridi'nin takasını önerdi. Diğer yandan CIA'in Afridi'yi hapisten kaçırma girişimi başarısız oldu.

    AYNI ZAMANDA ISI MUHBİRİ ÇIKINCA…

    11 Eylül saldırısı / İkiz Kuleler
    © AP Photo / Gene Boyars
    ABD'de 11 Eylül saldırıları mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek

    Bir kaynak şunları söyledi:

    ''CIA, Afridi'yi Peşaver'deki hapishaneden kaçırmayı planlıyordu, ama Pakistan İstihbarat Servisi (ISI) bu girişimi akamete uğrattı. Aynı zamanda CIA için çalışan yerel bir muhbir, CIA planıyla ilgili enformasyonu ISI'ya iletti. Böylece ISI sadece takas değil hapisten kaçırma planı da olduğunu öğrendi.''

    'İSTİHBARAT SERVİSLERİ MUHBİRLERİNİ KORUMAK ZORUNDA'

    Usame Bin Ladin
    © Fotoğraf : New York Savcılığı
    Bin Ladin, Türkiye'de Milli Selamet Partisi'ni ziyaret etmiş

    Bir başka kaynak da bu bilgiyi teyit edip Washington'un ilk talebinin Afridi'nin iadesi olduğunu, daha sonra diğer planların devreye girdiğini anlattı:

    ''İstihbarat servisleri, kimlikleri ifşa olan muhbirlerini korur ki, kendileriyle birlikte çalışan yabancı ülkelerdeki diğer muhbirlerin ve gizli ajanların güvenlerini kaybetmesinler. Bu yüzden CIA defalarca Afridi'nin iadesini talep etti. Bu, Başkan Trump'ın Pakistan'dan talep ettikleri arasında listenin başlarındaydı.''

    El Kaide'nin operasyonla öldürülen lideri Usame Bin Ladin
    © AP Photo /
    Usame Bin Ladin'in belgeleri kamuyla paylaşıldı
    'CIA'İN ASYA OPERASYONLARINI SEKTEYE UĞRATIYOR'

    Afridi'nin serbest bırakılıp ABD'ye iadesinin CIA'in Asya bölgesindeki operasyonlarının devamı için kritik önemde olduğunu vurgulayan ikinci kaynak, şöyle devam etti:

    ISI'DAN AMERİKAN İSTİHBARAT FAALİYETLERİNE ÇELME

    ''Pakistan hükümetinin ordunun pozisyonu sebebiyle Dr. Afridi'yi serbest bırakmayı reddettiği anlaşılıyor.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    Sputnik
    Zarif, CNN'e konuştu: IŞİD, El Nusra ve El Kaide ideoloji ve silahlarını ABD müttefiklerinden alıyor
    Zira Pakistan ordusu böyle bir adımın ülkenin egemenliğinin ve yasal sisteminin ihlali anlamına geleceğine inandığı gibi Amerikan istihbarat faaliyetlerini güçlendireceğini düşünüyor. Pakistan Afridi-Sıddiki takasını da reddediyor.

    TRUMP'LA İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İÇİN…

    RIA Novosti'ye konuşan kaynaklar, Afridi'nin bırakılıp bırakılmaması meselesinin ABD-Pakistan ilişkilerinin düzelmesi önünde büyük engel oluşturduğunda sözbirliği etti.

    Etiketler:
    CIA, El Kaide, Afiye Sıddiki, Şakil Afridi, Usame Bin Ladin, Pakistan, ABD
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