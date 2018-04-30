'CIA'in Bin Ladin'i ihbar eden Pakistanlı doktoru hapishaneden kaçırma planı başarısız oldu'

CEZAEVİNDEN NAKLEDİLMESİNİN SEBEBİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest bırakılmasını sağlama sözü verdiği Afridi için Washington'ın bir yandan takas teklif ederken diğer yandan hapisten kaçırma planı yaptığı ileri sürülüyor. Geçenlerde Peşaver kentinde tutulduğu cezaevinden firar hazırlığı yaptığı gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledilen Pakistanlı doktorla ilgili yeni iddialar patlak verdi.
Dr.Shakil Afridi who helped CIA to hunt down Bin Laden may be released next month, his lawyer claimshttps://t.co/x7XD1xS1rE@BBCUrdu @HamidMirPAK @TheHaroonRashid @taahir_khan @TahirImran @realDonaldTrump— Rifatullah Orakzai (@rifatorakzai) 30 Nisan 2018
AFİYE SIDDIKİ İLE TAKAS ÖNERİSİ
Konuyu bilen ve RIA Novosti'ye konuşan kaynaklara göre Washington bir yandan 11 Eylül saldırılarındaki rolü gerekçesiyle ABD'de 86 yıl hapse çarptırılan Pakistanlı bilim kadını Afiye Sıddiki ile Afridi'nin takasını önerdi. Diğer yandan CIA'in Afridi'yi hapisten kaçırma girişimi başarısız oldu.
Washington offered #Islamabad to exchange Shakil Afridi who helped catch Osama bin Laden for Pakistani scientist Aafia Siddiqui who is serving jail term in the US – sources https://t.co/LozvyOZGi0 pic.twitter.com/yIJv6r6QOm— Sputnik (@SputnikInt) 30 Nisan 2018
AYNI ZAMANDA ISI MUHBİRİ ÇIKINCA…
Bir kaynak şunları söyledi:
''CIA, Afridi'yi Peşaver'deki hapishaneden kaçırmayı planlıyordu, ama Pakistan İstihbarat Servisi (ISI) bu girişimi akamete uğrattı. Aynı zamanda CIA için çalışan yerel bir muhbir, CIA planıyla ilgili enformasyonu ISI'ya iletti. Böylece ISI sadece takas değil hapisten kaçırma planı da olduğunu öğrendi.''
'İSTİHBARAT SERVİSLERİ MUHBİRLERİNİ KORUMAK ZORUNDA'
Bir başka kaynak da bu bilgiyi teyit edip Washington'un ilk talebinin Afridi'nin iadesi olduğunu, daha sonra diğer planların devreye girdiğini anlattı:
''İstihbarat servisleri, kimlikleri ifşa olan muhbirlerini korur ki, kendileriyle birlikte çalışan yabancı ülkelerdeki diğer muhbirlerin ve gizli ajanların güvenlerini kaybetmesinler. Bu yüzden CIA defalarca Afridi'nin iadesini talep etti. Bu, Başkan Trump'ın Pakistan'dan talep ettikleri arasında listenin başlarındaydı.''
Afridi'nin serbest bırakılıp ABD'ye iadesinin CIA'in Asya bölgesindeki operasyonlarının devamı için kritik önemde olduğunu vurgulayan ikinci kaynak, şöyle devam etti:
ISI'DAN AMERİKAN İSTİHBARAT FAALİYETLERİNE ÇELME
''Pakistan hükümetinin ordunun pozisyonu sebebiyle Dr. Afridi'yi serbest bırakmayı reddettiği anlaşılıyor.
TRUMP'LA İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İÇİN…
RIA Novosti'ye konuşan kaynaklar, Afridi'nin bırakılıp bırakılmaması meselesinin ABD-Pakistan ilişkilerinin düzelmesi önünde büyük engel oluşturduğunda sözbirliği etti.
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