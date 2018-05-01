BMGK temsilcileri Arakan'da incelemeler yapmak üzere Myanmar'da

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin büyükelçilerinden oluşan bir heyet, Arakan eyaletinde yaşanan insani krizi yerinde incelemek üzere Myanmar'ı ziyaret etti.

© AFP 2018 / FRED DUFOUR BM'den Arakan raporu: En az 319 köy imha edildi

BMGK Başkanı, Peru'nun BM Büyükelçisi Gustavo Meza-Cuadra önderliğindeki 15 kişilik heyet Bangladeş'e yaptıkları ziyaretin ardından Myanmar'a geçerek başkent Naypidav'da Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile görüştü.

Salı günü Arakan eyaletinde temaslarda bulunacak olan heyet, Myanmar ordusunun sivillere yönelik tutumunun izlerini sürmenin yanı sıra hükümetin, Bangladeş ile varılan anlaşma çerçevesinde mültecilerin dönüşü için yaptığı hazırlıkların ne düzeyde olduğunu yerinde incelemeyi amaçlıyor.

'İADE ANLAŞMASININ DETAYLARI KONUŞULACAK'

Myanmar Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Myint Thu, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, BMGK üyesi 15 ülkenin büyükelçilerinin mülteci kabul merkezilerini ve Arakan eyaletinin kuzeyindeki bazı köyleri ziyaret edeceğini belirtti. Thu, "Temsilciler iki ülke arasındaki iade anlaşmasının detaylarını ve geri dönenlerin yeniden iskanına yönelik planlar konusunda bilgilendirilecek" dedi.

İngiltere'nin BM Büyükelçisi Karen Pierce, heyetin hafta sonu Bangladeş'teki Kutupalong mülteci kampı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyinin Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönmesini sağlamak için çalışmalarını sürdüreceğini ancak bunun için güvenliğin sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.