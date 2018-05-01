Bir ülke daha Tayvan'la ilişkiye son verdi: 'Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır'

Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ın Pekin'de bir araya gelerek, iki ülke arasında diplomatik ilişki tesisini ilan eden ortak tebliğ metni imzaladıklarını duyurdu.
Metinde ayrıca, 'iki ülke halklarının ortak çıkarları ve arzuları doğrultusunda birbirlerini tanımaya ve karşılıklı büyükelçilikler düzeyinde diplomatik ilişki kurmaya karar verdikleri' vurgulandı.
Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve Tayvan'ı kurmuştu. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunmuştu.
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