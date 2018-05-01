Bir ülke daha Tayvan'la ilişkiye son verdi: 'Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır'

Latin Amerika ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin, Tayvan ile bağını keserek Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki tesis ettiği açıklandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'ın Pekin'de bir araya gelerek, iki ülke arasında diplomatik ilişki tesisini ilan eden ortak tebliğ metni imzaladıklarını duyurdu.

"Dominik Cumhuriyeti, dünyada sadece Çin Halk Cumhuriyeti devletinin temsil ettiği tek Çin'i tanımaktadır ve Tayvan da Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır" ifadesinin yer aldığı tebliğ metninde, Dominik Cumhuriyeti hükümetinin Tayvan ile olan diplomatik ilişkisine son verdiği belirtildi.

Metinde ayrıca, 'iki ülke halklarının ortak çıkarları ve arzuları doğrultusunda birbirlerini tanımaya ve karşılıklı büyükelçilikler düzeyinde diplomatik ilişki kurmaya karar verdikleri' vurgulandı.

Panama da geçen yıl Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek, Çin'i tanıdığını açıklamıştı. Dominik Cumhuriyeti'nin bağını kesmesiyle Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 19'a geriledi.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve Tayvan'ı kurmuştu. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemiş ve bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunmuştu.