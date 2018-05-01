104 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı İsviçre'de ötenazi yaptıracak: 'Bu yaşa kadar yaşadığım için üzgünüm'

Ötenazi bir insanın yaşamının dayanılmayacak bir hale gelmesi sonucu kendisinin ya da yakınlarının isteğiyle tıbbi yardımla acısız bir şekilde hayatına son verilmesi işlemine deniliyor.
'MUTLU DEĞİLİM, ÖLMEK İSTİYORUM'
ABC'ye konuşan Goodall "Bu yaşa kadar yaşadığım için çok üzgünüm. Mutlu değilim. Ölmek istiyorum. Aslında üzücü olan bu değil. Bunun önlenmesi üzücü" dedi.
Goodall "Benim düşünceme göre benim gibi yaşlı biri ötenazi de dahil tüm yurttaşlık haklarına sahip olmalı" dedi.
"I'm not happy, I want to die."— The Telegraph (@Telegraph) May 1, 2018
Dr David Goodall, Australia's oldest scientist at the age of 104, will travel to Switzerland to end his life.
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Goodall'a İsviçre'ye yapacağı 'ötenazi seyahati' konusunda yardım eden Exit International adlı kuruluş da internet sitesinden yaptığı açıklamada 'Avustralya'nın en yaşlı ve önde gelen vatandaşlarının onurlu bir şekilde ölmeleri için dünyanın diğer köşesine seyahate zorlanmasının adil olmadığını' söyledi.
Kuruluşun açıklamasında "Huzurlu ve onurlu bir ölüm isteyen herkesin hakkı. Bir kişi buna ulaşmak için evinden ayrılmaya zorlanmamalı" dendi.
Avustralya'da geçmişte de ötenazi konusu tartışılmış ancak yasallaşmasıyla ilgili öneriler hep reddedilmişti.
102 YAŞINDAYKEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILINCA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN DESTEK YAĞMIŞTI
Goodall bundan 2 sene önce 102 yaşındayken Emeritus Profesör olarak görev aldığı Perth's Edith Cowan Üniversitesi'nden yaşlılık dolayısıyla uzaklaştırılınca haber olmuştu.
Uluslararası bir kampanya başlatışmış ve dünyanın dört bir yanından profesör ve akademisyenler kararın geri alınması için Goodall'a destek vermişlerdi. Kampanya sonucunda Goodall görevine dönmüştü.
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