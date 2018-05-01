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    Ötenazi

    104 yaşındaki Avustralyalı bilim insanı İsviçre'de ötenazi yaptıracak: 'Bu yaşa kadar yaşadığım için üzgünüm'

    © AFP 2018 / FEDERICO PARRA
    Asya & Pasifik
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    Avustralya'nın en yaşlı bilim insanı olan 104 yaşındaki David Goodall bu ay içinde İsviçre'de kendi yaşamına son vermek istediğini açıkladı. Goodall'un kararı ötenazinin yasa dışı olduğu Avustralya'da bu konudaki tartışmaları alevlendirdi.

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    © AP Photo / Rick Bowmer
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    Avustralya'nın en yaşlı bilim insanı olan 104 yaşındaki ekolojist Goodall'un ölümcül bir hastalığı bulunmuyor ancak yaşam standartlarının kötüleştiğini savunan Goodall bu ay İsviçre'nin Basel kentinde ötenazi yaptırmak için randevu aldı.

    Ötenazi bir insanın yaşamının dayanılmayacak bir hale gelmesi sonucu kendisinin ya da yakınlarının isteğiyle tıbbi yardımla acısız bir şekilde hayatına son verilmesi işlemine deniliyor.

    'MUTLU DEĞİLİM, ÖLMEK İSTİYORUM'

    ABC'ye konuşan Goodall "Bu yaşa kadar yaşadığım için çok üzgünüm. Mutlu değilim. Ölmek istiyorum. Aslında üzücü olan bu değil. Bunun önlenmesi üzücü" dedi.

    Goodall "Benim düşünceme göre benim gibi yaşlı biri ötenazi de dahil tüm yurttaşlık haklarına sahip olmalı" dedi.

    ​Goodall'a İsviçre'ye yapacağı 'ötenazi seyahati' konusunda yardım eden Exit International adlı kuruluş da internet sitesinden yaptığı açıklamada 'Avustralya'nın en yaşlı ve önde gelen vatandaşlarının onurlu bir şekilde ölmeleri için dünyanın diğer köşesine seyahate zorlanmasının adil olmadığını' söyledi.

    Kuruluşun açıklamasında "Huzurlu ve onurlu bir ölüm isteyen herkesin hakkı. Bir kişi buna ulaşmak için evinden ayrılmaya zorlanmamalı" dendi.

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    © REUTERS / Mandatory credit Kyodo
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    Ötenazi İsviçre'de yasal olsa da birçok ülkede olduğu gibi Avustralya'da da yasaktı. Geçen sene ise ilk kez Avustralya'nın Victoria eyaletinde ötenazinin yasallaşması kabul edildi. Ancak yasa Haziran 2019'da yürürlüğe girecek ayrıca sadece aklı başında olan ölümcül hastalığa sahip kişiler ve 6 aydan az ömrü kalanlar için geçerli olabilecek.

    Avustralya'da geçmişte de ötenazi konusu tartışılmış ancak yasallaşmasıyla ilgili öneriler hep reddedilmişti.

    102 YAŞINDAYKEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILINCA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN DESTEK YAĞMIŞTI

    Goodall bundan 2 sene önce 102 yaşındayken Emeritus Profesör olarak görev aldığı Perth's Edith Cowan Üniversitesi'nden yaşlılık dolayısıyla uzaklaştırılınca haber olmuştu. 

    Uluslararası bir kampanya başlatışmış ve dünyanın dört bir yanından profesör ve akademisyenler kararın geri alınması için Goodall'a destek vermişlerdi. Kampanya sonucunda Goodall görevine dönmüştü.

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    Etiketler:
    Ötenazi, Exit International, David Goodall, Avustralya, İsviçre
    Topluluk kurallarıTartışma
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