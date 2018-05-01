Kuzey Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor

İki taraf geçen hafta yaptıkları zirve öncesinde propaganda yayınlarını durdurmuştu.
TARİHİ ZİRVE
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. İki lider, zirve sonunda yayımladıkları ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığını belirtmişti.
'NÜKLEER TESİSLER MAYISTA KAPATILIYOR'
Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Yoon Young-chan, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, 27 Nisan'daki görüşmede, Kuzey Kore'nin Punggye-ri nükleer tesisinin mayısta kapatılması konusunda anlaştığı ve Pyongyang yönetiminin, nükleer tesislerin kapatılması sırasında ülkeye güvenlik uzmanlarını ve gazetecileri davet edeceği sözünü verdiğini bildirmişti.
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