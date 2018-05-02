Moon: Güney Kore'deki ABD askerlerinin barış anlaşmasıyla ilgisi yok

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ülkede konuşlu ABD askerleri ile Kuzey Kore ile gelecekte imzalanması olası barış anlaşmasının ilgisi olmadığını söyledi. Moon, anlaşma imzalansa bile ABD askerlerinin ülkede kalmayı sürdürebileceğini duyurdu.

© AFP 2018 / YONHAP Kuzey Kore sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldırıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore ile bir barış anlaşması imzalanırsa ülkede konuşlu ABD askerlerinin Güney Kore'den ayrılması gerektiği yönündeki iddiaları reddetti.

Yaklaşık 28.500 ABD askeri, 1953'te ateşkesle sona eren Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore'de konuşlanmış durumda. İki ülke hala teknik olarak savaşta sayılsa da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Moon geçen haftaki tarihi zirvede 65 yıllık ateşkesi barış anlaşmasına çevrimek için birlikte çalışma konusunda mutabık kalmıştı.

'USFK, ABD-KORE İTTİFAKI İLE İLGİLİ BİR KONU'

Moon yaptığı açıklamada "ABD Kore Kuvvetleri (USFK), ABD-Kore ittifakı ile ilgili bir konu. Bunun barış anlaşması imzalamakla bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Moon'un sözleri, danışmanlarından akademisyen Moon Chung-in'in Foreign Affairs dergisinde yayımlanan makalesinde Pyongyang ile bir barış anlaşması imzalanırsa ülkede konuşlu olan ABD askerlerinin varlığının sorgulanabileceğini yazmasının ardından geldi.

Danışman Moon Chung-in makalesinde barış anlaşması sonrası 'ABD askerlerinin Güney Kore'de devam eden varlığını meşrulaştırmanının zor olabileceği' yorumunu yapmıştı.

Devlet Başkanı Moon'un sözcüsü Kim Eui-kyeom ise danışmanın 'bu sözlerle daha fazla karmaşa yaratmaması' konusunda uyarıldığını açıkladı.

ABD VE GÜNEY KORE ORTAK ASKERİ TATBİKAT YAPACAK

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Bu arada Güney Kore Savunma Bakanlığı bir dizi ABD savaş uçağının olağan ortak tatbikata katılmak için Güney Kore 'ye geldiğini doğruladı. Yerel medya 8 adet F-22 uçağının güneydeki Gwangju kentinde bulunan hava üssüne vardığını belirtti.

F-22 'Raptor' hayalet uçakları son olarak geçen aralıkta Kuzey Kore'nin kıtlalararası balistik füze denemesinin ardından, ABD ve Güney Kore'nin şu tarihe kadar yaptıkları en büyük hava tatbikatına katılmak üzere ülkeye gelmişti.

Kuzey Kore normalde hayalet uçakların Güney'e gelmesine sert tepki veriyordu. 'Max Thunder' adı verilen ve iki ülkeden 100 hava aracının katılacağı tatbikatın 11 Mayıs'ta başlaması ve 2 hafta sürmesi bekleniyor.

11 YIL SONRA BİR İLK

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi iki günlük temaslar için Kuzey Kore'ye gitti.

Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüşecek olan Wang'i havalimanında Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ri Kil Song ile diğer yetkililer karşıladı.

Wang 2007'den bu yana Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk Çin Dışişleri Bakanı. Kuzey Kore lideri Kim de 2011'de göreve gelmesinden bu yana ilk yurtdışı ziyaretini geçen ay Çin'e yapmıştı.

İlerleyen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi beklenen Kim, Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping'i Pyongyang'a davet etmiş ancak belirli bir tarih kararlaştırılmamıştı.