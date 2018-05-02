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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron- Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ve eşi Lucy Turnbull

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avustralya Başbakanı'nın eşi için 'leziz' dedi

    © REUTERS / AAP/Mick Tsikas/
    Asya & Pasifik
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avustralya ziyaretinde Başbakan Malcolm Turnbull'un eşi Lucy Turnbull için 'leziz' ifadesini kullandı. Macron'un sözleri sosyal medyada gündem oldu.

    Emmanuel Macron - Brigitte Trogneux - Donald Trump - Melania Trump
    © REUTERS / Ian Langsdon
    Trump’tan Macron’un eşine: Çok iyi durumdasın
    Freudyen bir dil sürçmesi mi? Fransız gastronomisi ile ilgili bir şaka mı? Yoksa ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi eşi Brigitte Macron hakkında daha önce sarf ettiği sözlerin bir parodisi mi?

    Durum ne olursa olsun Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün Sydney kentinde Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un eşi Lucy için kullandığı 'leziz' ifadesi soru işaretleri yarattı.

    ​Macron dün görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Turnbull çiftinin misafirperverliğini överken "Hoş karşılamanız için teşekkür ederim, size ve leziz eşinize" dedi.

    ​​Macron'un sözleri bir anda sosyal medya ve Avustralya basınında bir anda gündem oldu.

    Bazı gözlemciler Macron'un İngilizce konuşurken basitçe dilinin sürçtüğünü ifade etti. Zira Fransızca 'delicieux' kelimesi aynı zamanda 'güzel' anlamına geliyor.

    Diğerleri ise Macron'un sözlerinin geçen sene ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris ziyaretinde Brigitte Macron'a  dönüp "Çok iyi durumdasın. Güzel" demesine muzır bir atıf olabileceğini savundu.

    BASIN TOPLANTISINDA KARİDES BENZETMELERİ

    Bir kısım gözlemci ise Macron'un yemekler konusunda şaka yaptığını belirtti.

    Zira Turnbull basın toplantısından önce Macron ile birlikte Sydney'deki Fransız topluluğuyla öğle yemeği yemiş hatta basın toplantısında 'karideslerden' bahis açılmıştı.

    Turnbull Çin'in Güney Pasifik'te artan etkisi ile ilgili açıklama yaparken "Bölgemizde ve bölgemizdeki tüm katılımcılardan istediğimiz hukukun üstünlüğü ve uluslararası düzenin kuralları. Büyük balıktan küçük balığa, küçük balıktan karideslere kadar herkes bundan yararlanacak" demişti.

    Macron ise "İlk olarak, karideslerin özellikle de Yani Kaledonya karideslerinin bu bağlamda çok önemli olduğunu söylememe izin verin" ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Malcolm Turnbull, Lucy Turnbull, Brigitte Bardot, Emmanuel Macron, Avustralya, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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