Ermenistan'da iktidar partisi, Paşinyan'ın adaylığını destekleyeceğini açıkladı

İnsanların dinlenmesi için protesto eylemlerinin yarın durdurulması çağrısı yapan Paşinyan, bu süre içinde Parlamentoda çalışarak iktidar partisinden adaylığını desteklediğine dair garanti almak zorunda olduğunu vurguladı.
Paşinyan, başbakanlık seçiminin yapılacağı gün 250 bin değil, 500 bin kişinin toplanmasını beklediğini ifade etti.
Öğrencilerden derslerine dönmelerini isteyen Paşinyan, öğrencilere tekrar eylem yapma ihtimaline karşılık kendisini sosyal medya hesabı üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.
CUMHURİYET PARTİSİ: ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ
105 koltuklu Ermenistan Parlamentosunda Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58 milletvekili bulunuyor. Parlamentoda başbakan seçilebilmesi için bir adayın en az 53 oy alması gerekiyor.
Ermenistan Parlamentosunda önceki gün düzenlenen başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Paşinyan, başbakan seçilecek oy elde edememişti.
Paşinyan, iktidar partisine tepki olarak ülke genelinde yaptığı grev ve eylem çağrısı ile başkent Erivan’da hayatı durdurma noktasına getirmişti.
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