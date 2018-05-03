Erdoğan, Güney Kore'de 'Ayla' ile buluştu

Temaslar için Güney Kore'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi.

AYLA FİLMİ HAKKINDA

Ayla filminin konusu şöyle:

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay "ay gibi yüzü var zaten ay ışığında bulduk" diyerek Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Devamında üst düzey kişilerin devreye girmesi ile Ayla Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulmuş Ankara Okulu'na başlar. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.

Ayla, 4 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek 90. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı oldu ancak yapılan eleme sonrası aday olamadı.