Hindistan'ın kuzeyinde kum fırtınası: 77 ölü, 143 yaralı

Uttar Pradeşli yetkililer eyalette en az 46 kişinin öldüğünü doğruladıklarını açıklarken, çöllük alanların geniş yer kapladığı Racastan eyaletinde 31 kişinin öldüğü belirtildi.
Yetkililer rüzgarın hızının saatte 130 kilometreye ulaştığını açıkladı.
Unexpected storm hits North India — https://t.co/ZU07nmYCgX pic.twitter.com/X1fzwPbj1b— dailyworld(.)in (@DailyWorldChd) May 2, 2018
EN BÜYÜK HASAR AGRA KENTİNDE YAŞANDI
Uttar Pradeş'te en büyük hasarın yaşandığı Agra kentinde 30'dan fazla kişinin öldüğü açıklandı. Agra'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Tac Mahal'de ise herhangi bir zarar meydana gelmedi.
Ölenlerin büyük kısmının fırtınanın yıktığı evler, duvarlar, ağaçlar ve elektrik direklerinin altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Eyalette ayrıca 176 hayvanın telef olduğu belirtildi.
Kum fırtınaları Racastan'ın üç bölgesinde de 31 kişinin ölümüne ve 102 kişinin yaralanmasına yol açtı.
#Photos | 77 killed, hundreds injured after dust storm sweeps north India https://t.co/k6semxdEzy pic.twitter.com/P2gkqRaNFq— Hindustan Times (@htTweets) May 3, 2018
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ölenlerin ailelerine ve zarar görenlere yardım edileceğini duyurdu.
Modi "Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde etkili olan kum fırtınalarında yaşanan ölümler nedeniyle üzgünüm. Yakınları ölen ailelere taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Söz konusu eyaletlerdeki yetkililerden etkilenenlere yardım çalışmalarının koordine edilmesini istedim" dedi.
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