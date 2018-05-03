Kim'den Çin Dışişleri Bakanı Wang'e: Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması değişmez pozisyonumuz

11 yıl sonra Pyongyang'ı ziyaret eden ilk Çin Dışişleri Bakanı olan Wang Yi'nin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştüğünü Çin Dışişleri Bakanlığı duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre görüşmede Kim, Wang'e Yarımada'daki son olumlu gelimelerin barışçıl bir çözüm için yararlı olduğunu söyledi.
Açıklamada "Kim Jong-un Yarımada'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ulaşmanın Kuzey Kore tarafının değişmez pozisyonu olduğunu söyledi" dendi.
ÇİN, KORE YARIMADASI'NDA SAVAŞIN SONLANDIRILMASINI DESTEKLİYOR
Wang geçen hafta tarihi zirvede bir araya gelen Güney ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesinin 'siyasi çözüm fırsatını getirdiğini' de belirtti.
Çinli bakan ülkesinin Yarımada'da savaş durumunun sonlanmasını, Kuzey Kore'nin ekonomik gelişime dönüşünü ve nükleer silahlardan arındırılma sürecinde Kuzey Kore'nin meşru güvenlik kaygılarının çözümünü desteklediğini ifade etti.
Wang " Çin, Kuzey Kore ile bu konudaki iletişimi sürdürnek ve koordinasyonu arttırmak istiyor" ifadelerini kullandı.
Wang, Kim'den önce de Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong Ho ile bir araya gelmişti.
Wang bir önceki açıklamasında da elecek haftalarda gerçekleşmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ve Kim zirvesine atıf yaparak Çin'in, 'ABD ve Pyongyang arasındaki diyaloğun başarılı olmasını ve somut ilerlemelerin çıkmasını umduğunu' ifade etmişti.
1950-1953 tarihlerindeki Kore Savaşı'nın ardından barış anlaşması yerine ateşkes imzalandığı için Kuzey ve Güney Kore teknik olarak hala savaşta sayılıyor.
Güney ve Kuzey Kore liderleri geçen haftak tarihi zirvede 65 yıllık ateşkesi barış anlaşmasına çevrimek ve Yarımada'nın nükleer silahlardan arındırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kalmıştı.
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