Kim'den Çin Dışişleri Bakanı Wang'e: Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması değişmez pozisyonumuz

Kuzey Kore'yi ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la agörüştü. Çin Dışişleri, Kim'in Wang'e 'Kuzey Kore'nin değişmez pozisyonunun Yarımada'nın nükleer silahlardan arındırılması olduğunu' söyledi. Wang de ülkesinin Kuzey'in Güney'le barış yapmasını ve Pyongyang'ın ekonomik yapılanmasını desteklediklerini söyledi.

Nükleer silah kullanma tehditlerinin yerini barış rüzgarlarına bıraktığı Kore Yarımadası'nda diplomatik görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

11 yıl sonra Pyongyang'ı ziyaret eden ilk Çin Dışişleri Bakanı olan Wang Yi'nin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştüğünü Çin Dışişleri Bakanlığı duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre görüşmede Kim, Wang'e Yarımada'daki son olumlu gelimelerin barışçıl bir çözüm için yararlı olduğunu söyledi.

Açıklamada "Kim Jong-un Yarımada'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ulaşmanın Kuzey Kore tarafının değişmez pozisyonu olduğunu söyledi" dendi.

ÇİN, KORE YARIMADASI'NDA SAVAŞIN SONLANDIRILMASINI DESTEKLİYOR

Wang de Kim'e 'Kuzey Kore'nin anı yaşayarak kararlı davrandığını ve olumlu değişimlere yol açtığını' söyledi.

Wang geçen hafta tarihi zirvede bir araya gelen Güney ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesinin 'siyasi çözüm fırsatını getirdiğini' de belirtti.

Çinli bakan ülkesinin Yarımada'da savaş durumunun sonlanmasını, Kuzey Kore'nin ekonomik gelişime dönüşünü ve nükleer silahlardan arındırılma sürecinde Kuzey Kore'nin meşru güvenlik kaygılarının çözümünü desteklediğini ifade etti.

Wang " Çin, Kuzey Kore ile bu konudaki iletişimi sürdürnek ve koordinasyonu arttırmak istiyor" ifadelerini kullandı.

© REUTERS / KCNA Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi-Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho

Wang, Kim'den önce de Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong Ho ile bir araya gelmişti.

Wang bir önceki açıklamasında da elecek haftalarda gerçekleşmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump ve Kim zirvesine atıf yaparak Çin'in, 'ABD ve Pyongyang arasındaki diyaloğun başarılı olmasını ve somut ilerlemelerin çıkmasını umduğunu' ifade etmişti.

1950-1953 tarihlerindeki Kore Savaşı'nın ardından barış anlaşması yerine ateşkes imzalandığı için Kuzey ve Güney Kore teknik olarak hala savaşta sayılıyor.

Güney ve Kuzey Kore liderleri geçen haftak tarihi zirvede 65 yıllık ateşkesi barış anlaşmasına çevrimek ve Yarımada'nın nükleer silahlardan arındırılması için birlikte çalışma konusunda mutabık kalmıştı.