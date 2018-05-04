Şi: Çin, Marksizm bayrağını daha da yükseltecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yarın kutlanacak Karl Marx'ın 200. doğum günü vesilesiyle Büyük Halk Salonu'nda bir konuşma yaptı. Şi, Çin'in Marx'ın kuramlarına bağlı kalarak tümüyle doğru yaptığı ve Marksizm yolundan asla sapmayacağı mesajını verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Karl Marx'ın 200. doğum gününün arifesinde, parti, hükümet ve meclis toplantılarının yapıldığı Büyük Halk Salonu'nu dolduranlara devrimci filozofun portresi altından seslendi.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Marx'ın siyasi kuramlarına bağlı kalarak tümüyle doğru yaptığını söyleyen Şi, ÇKP'nin Çin ulusunun büyük yeniden canlanması için çalışırken sosyalist köklerini asla unutmaması gerektiğini belirtti.

Xi: Marxism is a scientific theory that reveals the rule of human society development in a creative manner https://t.co/GO4jyiZY33 pic.twitter.com/iSOHbdwrwW — China Xinhua News (@XHNews) 4 Mayıs 2018

Bu yıl anayasa değişikliğiyle 'ömür boyu devlet başkanı' olmayı garantileyen ve kendisinin 'yeni çağda Çin karakterinde sosyalizm' doktrinini anayasaya sokturan Şi, ''ÇKP bayrağı üzerine Marksizm yazılması tümüyle doğruydu. Marksizin önemini ve modernleştirilmesini dur duraksız teşvik etmek de tümüyle doğrudur'' dedi.

Two centuries on, despite huge and profound changes in human society, the name of Karl Marx is still respected all over the world and his theory still shines with the brilliant light of truth: Xi Jinping #Marx200 https://t.co/Kv1XyQnVk7 pic.twitter.com/jpIMq3LjaS — China Xinhua News (@XHNews) 4 Mayıs 2018

© REUTERS / Jason Lee Çin'de tarihi karar: Devlet başkanlığında 2 dönem' sınırlaması kalktı

Çin'in Marksizmin büyük bayrağını yükseltmeye devam edeceğini, ÇKP'nin daima Marksizmin koruyucusu ve uygulayıcısı kalacağını söyleyen Çin Devlet Başkanı, ÇKP üyelerine Marksist eserleri okumaları ve Marksist kuramları yaşam biçimi, ruhsal kılavuz olarak benimsemeleri çağrısı yaptı.

'GELECEĞİ KAZANMALIYIZ' © REUTERS / Kevin Lamarque Trump'a 'ömür boyu iktidar' tepkisi: George Washington mezarında ters dönmüştür

5 Mayıs 2018 doğumlu Alman filozofu 'proleteryanın ve tüm dünyadaki emekçi halkların devrimci öğretmeni, insanlığın çıkardığı en büyük düşünür' diye niteleyen Şi, ''Avantajı, insiyatifi ve geleceği kazanmalıyız. Marksizmi pratik sorunları analiz edip çözmek için kullanma becerimizi sürekli geliştirmeliyiz'' diyerek şu vurguyu yaptı:

''Bugün Marx'ı anarken insanlık tarihinin en büyük düşünürüne saygı duruşunda bulunuyoruz ve Marksizmin bilimsel gerçeğine kesin inancımızı ilan ediyoruz.''