Kuzey Kore lideri Kim’in 'ayakkabı sırrı' açıklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un daha yüksek görünmek için özel tabanlık kullandığı tahmin ediliyor.

Güney Kore gazetesi Chosun'dan gazeteciler, Koreli liderlerin Panmunjom'daki zirvede çekilen fotoğrafları uzmanlara gösterdi. Uzmanlardan, Kim Jong-un'un dış görünüşünü analiz etmeleri istendi.

Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in boylarını karşılaştıran uzmanlar, Kim'in 168 santim boyunda olan Moon'a göre 2-3 santim daha kısa göründüğünü belirttiler.

Diğer yandan uzmanlar, Kim'in ayakkabılarının sıra dışı şekline de dikkat çekti ve Kuzey Kore liderinin daha yüksek görünmek için özel tabanlık taşıdığı tahmininde bulundu. Böylelikle Kim Jong-un'un gerçek boyunun yaklaşık 162.5 santim olması gerektiği ifade edildi.