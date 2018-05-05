Paşinyan söz verdi: Ulusal mutabakat hükümeti kuracağım

Ermenistan'da anayasanın iki dönem devlet başkanlığı sınırlamasını doldurmasının ardından ülkeyi parlamenter sisteme geçirip başbakanlık koltuğuna oturan Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından parlamentonun başbakan seçememesi sonrası krizin nasıl aşılacağı tartışılıyor.

'SEÇİMLERE GÖTÜRECEĞİM'

Protestocuların başbakanlık koltuğuna tek aday olarak gösterdikleri Nikol Paşinyan, kurulacak bakanlar kabinesinde kimlerin yer alacağı konusunda birkaç farklı alternatif olduğunu, ancak kabine seçiminin siyasi duruma bağlı olacağını söyledi. © REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan'da iktidar partisi, Paşinyan'ın adaylığını destekleyeceğini açıkladı

Paşinyan, ''Gerçekten demokratik, meşru ve şeffaf seçimlerin yapılması için tam koşulların oluştuğunu gördüğüm zaman istifa edeceğim'' dedi.

Ermenistan'da yaklaşık 2 hafta süren protestolar, Sarkisyan'ın istifasını getirmişti.

CUMHURİYETÇİ PARTİ'NİN 58 VEKİLİ AĞIRLIĞINI KOYUNCA…

Protestoların başını çeken Paşinyan, lideri olduğu Yelq partisi tarafından başbakan adayı gösterilmişti. Parlamentodaki iki partinin desteklediği Paşinyan, Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi tarafından desteklenmemesi nedeniyle 1 Mayıs'ta parlamentodaki seçimde gerekli 53 oyu alamamıştı. Paşinyan, 45 oyda kalmış ve seçilememişti.

105 milletvekilli parlamentoda Cumhuriyetçi Parti'nin 58 milletvekili bulunuyor. Tekrar aday olan Paşinyan'ın parlamentoda başbakan seçilebilmesi için en az 53 oy alması gerekiyor.

GÖZLER 8 MAYIS'TA

Eğer 8 Mayıs'ta da bir başbakan seçilemezse parlamento otomatik olarak feshedilecek ve erken seçim çağrısı yapılacak.