Pakistan'da madende patlama: 16 ölü

© AFP 2018 / GIANLUIGI GUERCIA Güney Afrika'daki madende mahsur kalan 955 madenci kurtarıldı

Pakistan'ın Kuetta kentinde bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında 16 madenci hayatını kaybetti.

Hükümet yetkilisi Cavit Enver, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'nın Marghat köyündeki madende metan gazı patlaması olduğunu açıkladı.

Patlamada 16 madencinin öldüğünü belirten Enver, 9 madencinin yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.

Bölgedeki madenlerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için daha önce de kazalar olmuştu.