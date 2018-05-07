Hindistan’da aynı gün bir çocuk daha tecavüze uğrayıp yakıldı

© REUTERS / Abhishek N. Chinnappa Hindistan'da 16 yaşında kızı tecavüz edip diri diri yaktılar

UNICEF'in verdiği rakamlara göre her 155 dakikada bir 16 yaşından küçük, her 13 saatte bir de 10 yaşından küçük bir çocuğa tecavüz edildiği Hindistan'da öfkeyi iyiden iyiye artıracak bir olay daha yaşandı. 17 yaşındaki bir kız çocuk cuma günü tecavüze uğramasının ardından sonra gazyağı ile diri diri yakıldı. Olayın 16 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğradığı aynı eyalette (Carkhand) ve aynı gün içerisinde gerçekleşmesi ise ülkede yine tepkilere yol açtı.

Pakur bölgesi polis şefi Shailendra Barnwal'in AFP ajansına verdiği bilgiye göre vücudunun yüzde 70'inde birinci derece yanıklar bulunan kurbanın hala hayatta kalma şansı var.

Öte yandan polis, kurbanla aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki şüpheliyi yakaladı.

#UPDATE A 17-year-old girl is battling for her life after being raped, doused in kerosene and set on fire.

It is the second such case to shake India as it battles an increase in sexual crimeshttps://t.co/7ecaGbdhhk pic.twitter.com/7zt2Y1zrSy — AFP news agency (@AFP) 7 Mayıs 2018



100 MEKİK ÇEKME VE 750 DOLAR ÖDEME CEZASI VERİLMİŞTİ

Cuma günü Carkhand eyaletinde Raja Kendua köyü yakınındaki ormanlık alanda 16 yaşında bir kız çocuğuna iki erkek tecavüz etmişti. Kızın ailesinin durumu bildirdiği köyün ihtiyarlar heyeti, iki tecavüzcünün 100 kere mekik çekip 750 dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

2016 YILINDA 40 BİNE YAKIN TECAVÜZ OLAYI TESPİT EDİLDİ

Son iki olay 2016 yılında yaklaşık 40.000 vakanın tespit edildiği Hindistan'daki tecavüz olaylarına dikkati daha da yoğunlaştırdı.

Hindistan toplumunun gözü halihazırda yarın Yüksek Mahkeme'de gündeme gelecek olan 8 yaşındaki bir kız çocuğunun Cemmu ve Keşmir eyaletinde çete üyeleri tarafından tecavüze uğrayıp öldürülmesi davasında.

Olayda 8 Hindu, tekrarlanan tecavüz olayları ve öldürme suçlarıyla itham edilmişti.

Hindu protestocular polis soruşturmasının önyargılı olduğunu iddiasıyla eylemler düzenlemişti. Yüksek Mahkeme de davanın Müslümanların yoğunluklu yaşadığı Cemmu eyaletinden başka bir yerde görülüp görülmemesine karar verecek.

BAŞKENTTE GÜNDE 5'TEN FAZLA TECAVÜZ OLAYI YAŞANIYOR

Tartışmalar, başkent Yeni Delhi'de bu yıl her gün 5'ten fazla tecavüz olayının yaşandığını gösteren polis verileriyle daha da şiddetlendi. Polisin açıklamasına göre yılın 15 Nisan'a kadarki döneminde 578 tecavüz olayı yaşandı. Geçen sene aynı tarihe kadar 563 tecavüz olayı kayıtlara geçmişti.